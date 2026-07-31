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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

حكم مباراة الأرجنتين يخرج عن صمته ويكشف حقيقة خلافه مع ميسي .. ماذا حدث؟

حكم مباراة الأرجنتين وميسي
حكم مباراة الأرجنتين وميسي
أحمد أيمن

خرج الحكم البرتغالي جواو بينيرو عن صمته للمرة الأولى للحديث عن أبرز اللقطات المثيرة للجدل التي شهدتها مواجهة الأرجنتين وسويسرا في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، والتي انتهت بفوز المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 3-1 وحجزه بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

وتصدرت المباراة عناوين وسائل الإعلام بعد قرار الحكم بطرد المهاجم السويسري بريل إمبولو في الشوط الثاني، عقب تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، إلى جانب المشادة الكلامية التي جمعته بقائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ما سبب طرد لاعب سويسرا؟

أوضح بينيرو أن الواقعة بدأت عندما أشهر بطاقة صفراء في البداية للاعب الأرجنتين لياندرو باريديس، قبل أن تتدخل تقنية الفيديو وتلفت انتباهه إلى وجود خطأ في تحديد هوية اللاعب المخالف. 

وبعد مراجعة اللقطة، تبين أن إمبولو حاول التحايل على الحكم بالسقوط دون وجود مخالفة حقيقية، ليتم إلغاء إنذار باريديس ومنح البطاقة الصفراء لإمبولو بداعي التمثيل.

وأكد الحكم البرتغالي أن القرار كان سيتخذ بالطريقة نفسها حتى لو كانت البطاقة الأولى للاعب السويسري، مشددًا على أن تطبيق القانون لا يتغير باختلاف ظروف المباراة أو أسماء اللاعبين، وأن تقنية الفيديو ساعدت في تصحيح القرار والوصول إلى الحكم الصحيح.

ماذا دار بين الحكم وميسي؟

كما تطرق بينيرو إلى الحديث عن اللقطة التي جمعته بليونيل ميسي، بعدما أظهرت الكاميرات قائد منتخب الأرجنتين وهو يعترض على طريقة حديث الحكم معه، مطالبًا إياه بإظهار مزيد من الاحترام أثناء إدارة الحوار داخل الملعب.

وأشار الحكم إلى أن ما حدث مع ميسي لا يختلف عن المناقشات المعتادة التي تجمع الحكام بقادة المنتخبات، خاصة في ظل اللوائح الحديثة التي تمنح القادة مساحة أكبر للتواصل مع طاقم التحكيم. 

وأضاف أن الواقعة حظيت باهتمام إعلامي واسع فقط لأنها كانت مع ميسي، مؤكدًا أن مثل هذه الحوارات تتكرر باستمرار مع العديد من اللاعبين.

واختتم بينيرو تصريحاته بالتأكيد على أن سوء فهم بسيط كان سببًا في توتر الأجواء خلال تلك اللقطة، موضحًا أن الحوار بينه وبين ميسي انتهى سريعًا بعد أن شرح كل طرف وجهة نظره، قبل أن يواصل اللقاء بشكل طبيعي دون أي مشكلات إضافية.

وتظل هذه المباراة واحدة من أكثر مواجهات مونديال 2026 إثارة للجدل، بعدما شهدت قرارات تحكيمية مؤثرة ونقاشات واسعة حول تدخل تقنية الفيديو ودورها في حسم أبرز الحالات داخل المستطيل الأخضر.

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