رغم خسارة المونديال.. ميسي يحقق إنجازا تاريخيا ويتفوق بفارق كبير على رونالدو في النهائيات

لم تكن ليلة نهائي كأس العالم 2026 كما تمنى عشاق الأرجنتين، بعدما سقط منتخب "التانجو" أمام إسبانيا بهدف دون رد، ليتبدد حلم ليونيل ميسي في إضافة لقب عالمي جديد إلى خزائنه.

هزيمة مؤلمة لا تمحو الأرقام الاستثنائية

لكن وبينما احتفلت إسبانيا بالكأس، كان قائد الأرجنتين يكتب فصلا جديدا في سجلات كرة القدم، مؤكدًا أن الأساطير تُقاس بما تتركه من أرقام خالدة، لا بالبطولات وحدها.

فبعد صافرة النهاية، برز اسم ميسي مجددا في قوائم التاريخ، متفوقا بفارق كبير على غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو في أحد أكثر الأرقام التي تعكس الحسم والتألق في المباريات الكبرى.

35 هدفًا في النهائيات رقم يرسخ أسطورة ميسي

بحسب إحصائيات FIFA World Cup Stats، أصبح ليونيل ميسي الهداف التاريخي للمباريات النهائية برصيد 35 هدفًا سجلها في مختلف النهائيات التي خاضها طوال مسيرته، سواء بقميص منتخب الأرجنتين أو مع أنديته السابقة والحالية، برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميامي الأمريكي.

ويؤكد هذا الرقم قدرة النجم الأرجنتيني على الظهور في أكثر اللحظات حساسية، حيث اعتاد ترك بصمته في المباريات التي تُحسم فيها البطولات، ليواصل تعزيز مكانته كأحد أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ.

تفوق واضح على بيليه ورونالدو

ولم يقتصر تفوق ميسي على منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بل تجاوز أيضا أسطورة البرازيل الراحل بيليه، الذي يحتل المركز الثاني في القائمة برصيد 31 هدفًا في المباريات النهائية.

أما كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، فجاء في المركز الثالث بعدما سجل 24 هدفًا في النهائيات مع منتخب البرتغال والأندية التي مثلها، وهي مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، إضافة إلى النصر السعودي.

ويكشف الفارق البالغ 11 هدفًا بين ميسي ورونالدو حجم الأفضلية التي حققها النجم الأرجنتيني في هذا التصنيف التاريخي، رغم استمرار المقارنات بين النجمين على مدار ما يقرب من عقدين.

صراع الأساطير يتواصل في سجلات التاريخ

وتضم القائمة أيضًا أسماءً لامعة صنعت أمجاد كرة القدم، حيث يحتل البرازيلي نيمار المركز الرابع برصيد 21 هدفًا، بينما يتقاسم المركز الخامس كل من البرازيلي روماريو والبولندي روبرت ليفاندوفسكي برصيد 18 هدفًا لكل منهما.

ورغم انتهاء نهائي كأس العالم 2026 بخيبة أمل لميسي وجماهير الأرجنتين، فإن الأرقام تؤكد أن قائد "التانجو" لا يزال يفرض هيمنته في المباريات الكبرى، ويواصل كتابة تاريخ يصعب تكراره، بينما يبقى الجدل حول الأفضل بينه وبين كريستيانو رونالدو حاضرًا، لكن لغة الأرقام في النهائيات تميل هذه المرة بوضوح إلى كفة النجم الأرجنتيني.