باريديس يفتح باب التكهنات حول اعتزال ميسي: القرار بيده وحده

أكد لياندرو باريديس، لاعب منتخب الأرجنتين، أن مستقبل قائد التانجو ليونيل ميسي لا يزال غير محسوم، مشيرًا إلى أنه يتمنى استمرار النجم الأرجنتيني مع المنتخب، لكنه شدد على أن القرار النهائي يعود إلى ميسي وحده.

وقال باريديس في تصريحات نقلتها وسائل إعلام: “أعتقد أنه لم يتخذ قراره بعد، أتمنى ألا يعتزل بالطبع، ولكن في النهاية القرار يعود إليه وحده، والأهم أن يفعل ما يجعله سعيدًا، لأن ذلك سيسعدنا نحن أيضًا”.

وتأتي تصريحات باريديس بعد تزايد الجدل بشأن مستقبل ميسي الدولي عقب نهائي كأس العالم 2026، في ظل ترقب الجماهير لأي إعلان رسمي من قائد منتخب الأرجنتين بشأن استمراره أو اعتزاله اللعب الدولي.

وبحسب ما ذكره الناقد الرياضي محمود شوقي، فإن تصريحات باريديس تعكس رغبة زملاء ميسي في استمراره مع المنتخب، مع التأكيد على احترام أي قرار سيتخذه قائد الأرجنتين خلال الفترة المقبلة



