وزير الرياضة يهنئ لاعبي ولاعبات الإسكواش المصريين بعد الإنجاز التاريخي

تقدم جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة ، بالتهنئة الي مجلس ادارة الاتحاد المصري للإسكواش برئاسة المهندسة آمنة الطرابلسي والجهاز الفني والإداري ولاعبي المنتخب القومي لشباب وفتيات الإسكواش وذلك بعد هيمنتهم في منافسات بطولة العالم للشباب والمقامة بكندا وتتويج محمد زكريا بلقب البطولة بعد تغلبه في المباراة النهائية امام نظيره المصري ادم حول في نهائي مصري خالص لتحصد مصر الميدالية الذهبية والفضية وميدالية المركز الثالث البرونز والتي حققها كلا من مروان عسل وسيف الرفاعي .

وفي منافسات الفردي للشابات، استطاعت البطلة المصرية الشابة رقية سالم حصد الميدالية الفضية في ذات البطولة للشابات بينما جاءت كلا من بارب سامح ومليكة تيمور في المركز الثالث والميدالية البرونزية .

وأثنى وزير الشباب والرياضة علي الإنجاز المصري غير المسبوق والذي حققه بطل المنتخب الوطني محمد زكريا حيث استطاع أن يتوج بلقب البطولة للمرة الثالثة علي التوالي ويصبح أول لاعب في تاريخ البطولة يحقق هذا الإنجاز، كما أثنى الوزير علي السيطرة المصرية في. نهائي بطولة العالم حيث كانت المباراة النهائية طرفيها مصري خالص لتؤكد الهيمنة المصرية على البطولة.