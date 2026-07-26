قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيدة تقتحم مسجدًا في عين شمس وتعتدي على المصلين أثناء الصلاة
رفع سيارة نقل محملة بالبنجر على طريق جمصة وإعادة الحركة المرورية
من 150 ألفًا إلى 600 ألف.. شعبة السيارات تكشف سر رفع الأسعار والوقت المناسب للشراء
أستاذ هندسة النقل: تأميم قناة السويس كان قرارًا تاريخيًا أعاد لمصر أحد أهم أصولها الاستراتيجية
5 سيارات جديدة 2026 في السوق المصري.. أسعار ومواصفات وصور
صراع الـ40 مليون جنيه.. لماذا يتمسك الأهلي بضم حامد عبد الله؟
الحرس الثوري الإيراني يهدد بحرب أوسع: أي دعم لواشنطن سيُقابل برد مباشر
بدء العد التنازلي| تطبيق منظومة الخبز الجديدة بعد 5 أيام.. الخصم المباشر لدعم الخبز ينطلق أول أغسطس
إصابة 4 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بالدقهلية
رحلة طويلة عشناها سوا .. صلاح يوجه رسالة خاصة لـ أحمد حجازي
وزير السياحة يوجه بإنشاء مكتبة رقمية متكاملة في المتحف الكبير
رابطة الأندية تستقر على موعد مبدئي لقرعة الدوري الممتاز.. وانطلاق الموسم 20 أو 21 أغسطس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أمين البحوث الإسلامية: نجاح العمل الدعوي يبدأ من ترسيخ الانضباط المؤسسي

أمين البحوث الإسلامية: نجاح العمل الدعوي يبدأ من ترسيخ الانضباط المؤسسي، والالتزام بالمسؤولية
أمين البحوث الإسلامية: نجاح العمل الدعوي يبدأ من ترسيخ الانضباط المؤسسي، والالتزام بالمسؤولية
إيمان طلعت

في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالارتقاء بالأداء الإداري والدعوي، وتعزيز كفاءة القيادات بالمؤسسات الأزهرية، ألقى فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، محاضرة بعنوان: «ملامح الانضباط والالتزام في إدارة العمل الدعوي»، وذلك ضمن فعاليات برنامج «القيادات الإدارية ومكافحة الفساد الإداري»، الذي تنظمه أكاديمية الأزهر العالمية، بمشاركة مديري عموم مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية.

وأكد فضيلة الأمين العام أن نجاح العمل الدعوي يبدأ من ترسيخ الانضباط المؤسسي، والالتزام بالمسؤولية، وإعلاء قيم النزاهة والإخلاص في أداء الواجب، موضحًا أن القيادة الفاعلة هي التي تجمع بين حسن الإدارة، والقدرة على المتابعة، وتحفيز فرق العمل، وتحقيق التكامل بين مختلف عناصر المنظومة الدعوية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الأداء وتحقيق رسالة الأزهر الشريف في خدمة المجتمع.

وأوضح أن الالتزام في العمل الدعوي لا يقتصر على تنفيذ اللوائح والتعليمات، وإنما يقوم على استشعار الأمانة، وإدارة الوقت، واحترام المسؤولية، والتطوير المستمر للمهارات، مؤكدًا أن الداعية الناجح هو الذي يجمع بين الكفاءة المهنية، والقدوة الحسنة، والقدرة على التعامل مع المتغيرات المعاصرة بروح واعية ومنهج وسطي.

وتناول اللقاء عددًا من المحاور، من أبرزها بناء ثقافة الانضباط المؤسسي، وتطوير آليات المتابعة والتقييم، وحسن إدارة فرق العمل، وتفعيل التخطيط والمتابعة الميدانية، إلى جانب استعراض عدد من النماذج التطبيقية التي تسهم في رفع كفاءة الأداء الدعوي والإداري، والحد من أوجه القصور، بما يحقق أعلى مستويات الجودة والتميز، كما شهدت المحاضرة نقاشًا مفتوحًا بين فضيلة الأمين العام ومديري عموم مناطق الوعظ، تناول أبرز التحديات التي تواجه العمل الدعوي في المحافظات، وسبل تعزيز التنسيق بين المناطق، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يدعم تنفيذ الخطط الدعوية بكفاءة، ويحقق التكامل بين مختلف قطاعات العمل بالمجمع.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن البرنامج العلمي للدورة، التي تستهدف إعداد قيادات إدارية أكثر كفاءة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والانضباط المؤسسي، بما يعزز جهود الأزهر الشريف في تطوير منظومة العمل الدعوي والإداري، وإعداد كوادر قادرة على مواكبة التحديات، وتحقيق رسالة الأزهر في نشر الفكر الوسطي وبناء الوعي المجتمعي.

أكاديمية الأزهر مناطق الوعظ أمين البحوث الإسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

طالبات الثانوية الأزهرية أثناء الامتحانات

ظهرت الآن .. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 وخطوات الحصول عليها

امتحانات الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. رابط الاستعلام الرسمي

شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية

ننشر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية

وزير التربية والتعليم

حجب نتيجة الثانوية العامة 2026 للطلاب الغشاشين .. قرار عاجل الآن

نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية.. ردد هذا الدعاء بيقين يجبر الله خاطرك ويفرح قلبك

أوائل الثانوية العامة 2026

حقيقة تسريب تفاصيل أوائل الثانوية العامة 2026 قبل اعتماد النتيجة|توضيح عاجل

الاهلي

لا يستحق المشاركة | مفاجأة .. إعلامي يكشف موقف الأهلي من دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

وزارة الصحة والسكان

«الصحة»: تقديم 8.4 مليون خدمة مجانية لـ 3.4 مليون مواطن عبر 4790 قافلة طبية خلال عام

اد العزة .. من مصر إلى غزة

مساعدات غذائية وبترول.. القافلة الـ 242 تدخل إلى الفلسطينيين في غزة

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس ذكرى الأربعين للقمص بيشوي فوزي

بالصور

إهمال ارتجاع المرئ .. متى يستدعى القلق؟

إهمال ارتجاع المرئ..متى يستدعى القلق؟
إهمال ارتجاع المرئ..متى يستدعى القلق؟
إهمال ارتجاع المرئ..متى يستدعى القلق؟

بـ38 ألف جنيه.. تفاصيل إطلالة منة شلبي في عيد ميلادها

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

توب ملفت .. نرمين الفقى تُثير الجدل بإطلالاتها على البحر | شاهد

توب ملفت..نرمين الفقى تثير الجدل بإطلالاتها على البحر
توب ملفت..نرمين الفقى تثير الجدل بإطلالاتها على البحر
توب ملفت..نرمين الفقى تثير الجدل بإطلالاتها على البحر

زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها

زوجة إمام عاشور
زوجة إمام عاشور
زوجة إمام عاشور

فيديو

أزمة ملكة جمال مصر إيريني يسري

رفضت تسليم التاج .. ملكة جمال مصر «إيريني يسري» تتوعد بكشف مفاجآت | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد