أمين البحوث الإسلامية: نجاح العمل الدعوي يبدأ من ترسيخ الانضباط المؤسسي

في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالارتقاء بالأداء الإداري والدعوي، وتعزيز كفاءة القيادات بالمؤسسات الأزهرية، ألقى فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، محاضرة بعنوان: «ملامح الانضباط والالتزام في إدارة العمل الدعوي»، وذلك ضمن فعاليات برنامج «القيادات الإدارية ومكافحة الفساد الإداري»، الذي تنظمه أكاديمية الأزهر العالمية، بمشاركة مديري عموم مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية.

وأكد فضيلة الأمين العام أن نجاح العمل الدعوي يبدأ من ترسيخ الانضباط المؤسسي، والالتزام بالمسؤولية، وإعلاء قيم النزاهة والإخلاص في أداء الواجب، موضحًا أن القيادة الفاعلة هي التي تجمع بين حسن الإدارة، والقدرة على المتابعة، وتحفيز فرق العمل، وتحقيق التكامل بين مختلف عناصر المنظومة الدعوية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الأداء وتحقيق رسالة الأزهر الشريف في خدمة المجتمع.

وأوضح أن الالتزام في العمل الدعوي لا يقتصر على تنفيذ اللوائح والتعليمات، وإنما يقوم على استشعار الأمانة، وإدارة الوقت، واحترام المسؤولية، والتطوير المستمر للمهارات، مؤكدًا أن الداعية الناجح هو الذي يجمع بين الكفاءة المهنية، والقدوة الحسنة، والقدرة على التعامل مع المتغيرات المعاصرة بروح واعية ومنهج وسطي.

وتناول اللقاء عددًا من المحاور، من أبرزها بناء ثقافة الانضباط المؤسسي، وتطوير آليات المتابعة والتقييم، وحسن إدارة فرق العمل، وتفعيل التخطيط والمتابعة الميدانية، إلى جانب استعراض عدد من النماذج التطبيقية التي تسهم في رفع كفاءة الأداء الدعوي والإداري، والحد من أوجه القصور، بما يحقق أعلى مستويات الجودة والتميز، كما شهدت المحاضرة نقاشًا مفتوحًا بين فضيلة الأمين العام ومديري عموم مناطق الوعظ، تناول أبرز التحديات التي تواجه العمل الدعوي في المحافظات، وسبل تعزيز التنسيق بين المناطق، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يدعم تنفيذ الخطط الدعوية بكفاءة، ويحقق التكامل بين مختلف قطاعات العمل بالمجمع.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن البرنامج العلمي للدورة، التي تستهدف إعداد قيادات إدارية أكثر كفاءة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والانضباط المؤسسي، بما يعزز جهود الأزهر الشريف في تطوير منظومة العمل الدعوي والإداري، وإعداد كوادر قادرة على مواكبة التحديات، وتحقيق رسالة الأزهر في نشر الفكر الوسطي وبناء الوعي المجتمعي.