هيفاء وهبي بـ جمبسوت جريء في أحدث ظهور لها.. صور

شاركت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى جمهورها بمجموعة من الصور لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ، خلال حضورها حفلتها الأخيرة.





تفاصيل إطلالة هيفاء وهبي..

واثارت اللبنانية هيفاء وهبي الجدل بجمالها و قوامها الممشوق من خلال إطلالتها وظهورها بجمبسوت جاء باللون البينك من خامة تشبه المطرز بالفضى.





وتتميز هيفاء بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد هيفاء ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.