تطور جديد في مستقبل بن رمضان مع الأهلي.. وعموتة يحسم موقفه

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عن آخر تطورات موقف التونسي محمد علي بن رمضان داخل صفوف النادي الأهلي، قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأوضح شوقي عبر حسابه على موقع "فيسبوك" أن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، طلب الإبقاء على محمد علي بن رمضان، بعدما أبدى قناعة كاملة بإمكانات اللاعب الفنية، مؤكدًا أنه قادر على تقديم إضافة قوية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الجهاز الفني أبلغ اللاعب بقرار استمراره مع الفريق، مشيرًا إلى أن بن رمضان مستمر مع الأهلي "حتى هذه اللحظة"، إلا أن الموقف قد يتغير وفقًا لحسابات القائمة، خاصة في ظل رغبة النادي في تدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويواصل الجهاز الفني تقييم احتياجات الفريق بالتنسيق مع إدارة النادي، من أجل حسم ملف الصفقات والراحلين قبل انطلاق الموسم الجديد، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة فنية من القائمة.

وكان الأهلي قد خاض أولى مبارياته الودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، الخميس الماضي، أمام فريق النصر على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة لتجهيز اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعبون الدوليون في تدريبات الفريق يوم 30 يوليو الجاري، استعدادًا للمرحلة المقبلة من فترة الإعداد، على أن يخوض الأهلي مباراته الودية الثانية أمام فريق لافيينا في اليوم نفسه، ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد.