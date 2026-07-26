مصير ثلاثي الأهلي الدولي من الاستمرار مع الفريق في الموسم الجديد

اقترب الثلاثي الدولي إمام عاشور، ومصطفى شوبير، ومروان عطية من الاستمرار ضمن صفوف النادي الأهلي خلال الموسم الجديد، في ظل عدم تلقي إدارة القلعة الحمراء عروضًا احترافية رسمية تلبي طموحات النادي المادية قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية.

ورغم اهتمام عدد من الأندية بالتعاقد مع لاعبي الأهلي، فإن الإدارة لم تتلق حتى الآن عروضًا مناسبة تسمح برحيل الثلاثي، وهو ما يعزز فرص بقائهم مع الفريق واستمرارهم ضمن المشروع الفني للموسم المقبل.

وترى إدارة الأهلي أن اللاعبين الثلاثة يمثلون عناصر أساسية في قوام الفريق، خاصة مع التوجه للحفاظ على الهيكل الرئيسي للفريق من أجل المنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية.

عموتة يحسم احتياجات الفريق

في الوقت نفسه، يواصل الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة تقييم احتياجات الفريق، تمهيدًا للاستقرار على القائمة النهائية التي سيخوض بها منافسات الموسم الجديد.

وتعمل إدارة الأهلي بالتنسيق مع الجهاز الفني على استكمال التدعيمات المطلوبة، مع دراسة إمكانية إجراء بعض التعديلات على قائمة الفريق قبل نهاية فترة الانتقالات.

وكان الأهلي قد دعم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع المغربي سفيان بن جديدة، إلى جانب أقطاي عبد الله وعلي محمود، ضمن خطة تدعيم الفريق بعناصر جديدة.

كما نجحت الإدارة في الحفاظ على عدد من الركائز الأساسية، بعدما جددت عقود أحمد نبيل "كوكا"، وحسين الشحات، وطاهر محمد طاهر، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز الاستقرار الفني للفريق.

وتواصل إدارة الأهلي العمل على حسم جميع الملفات المتعلقة بقائمة الفريق، سواء بإتمام الصفقات الجديدة أو تحديد موقف اللاعبين المرشحين للرحيل، بهدف تجهيز الفريق بأفضل صورة قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وتبقى الأولوية داخل القلعة الحمراء هي الحفاظ على العناصر المؤثرة، إلى جانب تدعيم المراكز التي تحتاج إلى إضافات، بما يواكب طموحات النادي في المنافسة على جميع البطولات.