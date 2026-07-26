أحمد شوبير يودّع أحمد حجازي: أحد أفضل المدافعين في تاريخ الكرة المصرية

حرص الإعلامي أحمد شوبير على توجيه رسالة إشادة إلى أحمد حجازي، بعد إعلان اعتزال مدافع منتخب مصر والأهلي والإسماعيلي السابق لكرة القدم، مؤكدًا أن اللاعب ترك بصمة كبيرة في تاريخ الكرة المصرية.

وكتب «شوبير» عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «النهارده أحمد حجازي واحد من أفضل المدافعين في تاريخ الكرة المصرية أعلن اعتزاله، بعد مشوار كبير يستحق كل الثناء والتقدير، سواء مع منتخب مصر أو مع الأندية اللي لعب لها في مصر أو أوروبا أو السعودية، وعلى رأسها الإسماعيلي والأهلي».

وأضاف: «دائمًا ما كان مثالًا للالتزام والروح القتالية والقيادة داخل الملعب وخارجه.. واحد من الأسماء اللي سابت بصمة حقيقية في تاريخ مصر».

وأعلن أحمد حجازي، نجم منتخب مصر، اعتزاله كرة القدم، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مؤكدًا أن قراره يقتصر على إنهاء مسيرته كلاعب، بينما سيظل مرتبطًا باللعبة التي عشقها طوال مشواره.

وكتب حجازي: "اليوم أعلن اعتزالي كرة القدم كلاعب… وليس اعتزال شغفي وحبي لها. شكراً لكرة القدم على كل لحظة، وكل تحدٍ، وكل درس، وكل ذكرى صنعتها معي."

وأضاف: "رحلتي داخل الملعب انتهت، لكن رحلتي مع كرة القدم مستمرة، بنفس الشغف، والطموح، والإصرار."

ويُعد أحمد حجازي أحد أبرز المدافعين في تاريخ الكرة المصرية ، وامتدت مسيرته بين مصر وإيطاليا وإنجلترا والسعودية، كما كان عنصرًا أساسيًا مع منتخب مصر في أغلب البطولات الكبرى.

وكانت آخر رحلة لـ أحمد حجازي في الملاعب مع فريق نيوم السعودي قبل أن يعلن رحيله بنهاية الموسم المنصرم.

