إمام عاشور يتصدر القائمة.. كيف يخطط الأهلي لتجديد عقود اللاعبين رغم عروض الاحتراف؟

بدأ النادي الأهلي وضع اللمسات الأخيرة على خطة شاملة لإعادة هيكلة عقود عدد من لاعبيه الأساسيين في إطار سياسة الإدارة للحفاظ على القوام الرئيسي للفريق وتأمين استقرار غرفة الملابس بالتزامن مع الاستعدادات للموسم الكروي الجديد وما ينتظر الفريق من تحديات محلية وقارية.

وتستهدف إدارة الكرة داخل القلعة الحمراء الانتهاء من ملف تعديل وتمديد العقود على مرحلتين بما يضمن حسم الملفات الأكثر أولوية أولًا قبل الانتقال إلى بقية اللاعبين الذين ترى الإدارة ضرورة تحسين عقودهم بما يتناسب مع أدوارهم الفنية داخل الفريق.

المرحلة الأولى.. ثلاثي الأولوية

وضعت إدارة الأهلي الثلاثي إمام عاشور ومصطفى شوبير ومحمد هاني على رأس قائمة اللاعبين الذين سيتم فتح باب التفاوض معهم خلال الأيام الأخيرة من شهر يوليو في إطار خطة تستهدف تعديل رواتبهم وتمديد ارتباطهم بالنادي.

ويأتي التحرك السريع من جانب الإدارة في ظل القناعة بالدور الكبير الذي يؤديه الثلاثي داخل الفريق سواء على المستوى الفني أو باعتبارهم من الركائز الأساسية التي يعول عليها الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.

ويحظى إمام عاشور باهتمام خاص من جانب مسؤولي الأهلي بعدما أصبح أحد أبرز العناصر المؤثرة في صفوف الفريق خلال الفترة الماضية وهو ما دفع الإدارة إلى التحرك لتعديل عقده بما يتناسب مع مكانته الفنية وقيمته داخل الفريق.

محمد هاني يقترب من التجديد

وفي الوقت نفسه بات ملف محمد هاني الأقرب للحسم بعدما شهدت المفاوضات بين الطرفين تقدمًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.

وتشير المؤشرات إلى أن الظهير الأيمن الدولي سيوقع على عقد جديد يتضمن أعلى قيمة مالية يحصل عليها طوال مسيرته مع النادي الأهلي في خطوة تعكس تمسك الإدارة باستمرار اللاعب الذي يعد أحد أبناء النادي والعناصر الأساسية في تشكيل الفريق منذ سنوات.

موقف مصطفى شوبير

كما يواصل الأهلي متابعة موقف الحارس مصطفى شوبير الذي أصبح محل اهتمام من بعض الأندية بعد المستويات المميزة التي قدمها خلال مشاركاته مع الفريق.

وترى الإدارة أن رحيل الحارس لن يتم إلا في حال وصول عرض احترافي مناسب يلبي الطموحات الفنية والمالية للنادي واللاعب بينما سيكون الخيار الآخر هو تعديل وتمديد عقده لضمان استمراره ضمن صفوف الفريق خلال السنوات المقبلة.

إمام عاشور بين البقاء والاحتراف

ورغم رغبة الأهلي في الإبقاء على إمام عاشور فإن الإدارة لا تغلق الباب أمام فكرة احتراف اللاعب حال وصول عرض قوي يتناسب مع إمكانياته خاصة إذا جاء من أحد أندية الخليج.

أما في حال عدم تلقي عروض تلبي تطلعات النادي فإن الأولوية ستكون لتعديل عقد اللاعب ومنحه امتيازات مالية تتناسب مع مكانته داخل الفريق في إطار سياسة الحفاظ على العناصر الأساسية ومنع أي حالة من عدم التوازن داخل قائمة الرواتب.

مروان عطية في المرحلة الثانية

وعقب الانتهاء من ملفات المرحلة الأولى ستبدأ إدارة الأهلي في التحرك نحو المرحلة الثانية والتي يتصدرها لاعب الوسط مروان عطية إلى جانب عدد آخر من اللاعبين الذين ترى الإدارة ضرورة مراجعة عقودهم خلال الفترة المقبلة.

ويأتي إدراج مروان عطية ضمن المرحلة الثانية بسبب رغبة الإدارة في إنهاء الملفات الأكثر إلحاحًا أولًا قبل استكمال بقية المفاوضات وفق جدول زمني محدد يضمن عدم تشتيت التركيز داخل الفريق.

خطة للحفاظ على استقرار الفريق

وتعكس تحركات الأهلي خلال الفترة الحالية رغبة واضحة في الحفاظ على الهيكل الأساسي للفريق خاصة في ظل ازدحام الأجندة بالمنافسات المحلية والقارية حيث تسعى الإدارة إلى غلق ملف العقود مبكرًا بما يوفر حالة من الاستقرار الفني والإداري قبل انطلاق الموسم الجديد.

كما تهدف سياسة تعديل العقود إلى مكافأة اللاعبين أصحاب الأداء المميز والحفاظ على توازن الرواتب داخل الفريق مع ترك الباب مفتوحًا أمام الاحتراف الخارجي في حال وصول عروض استثنائية تحقق الفائدة للنادي واللاعب في الوقت نفسه.