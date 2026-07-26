قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مطار مرسى علم يستقبل 37 رحلة طيران دولية اليوم وآلاف السائحين من أوروبا
ابتكار مصري يتنبأ بالجفاف قبل 6 أشهر يحصد المركز الثالث عالميًا في الصين.. تفاصيل
دون الـ 60 جنيها.. أسعار الدواجن تواصل الانهيار اليوم الأحد
قرار جمهوري بالموافقة على زيادة رأسمال صندوق النقد العربي
هل يعيد الأهلي كتابة التاريخ في الكونفدرالية بعد 11 عامًا من الغياب؟
سقوط عمود إنارة على سيدة أثناء مرورها بالشارع.. وفيديو الواقعة يثير حالة من الغضب
ناقد رياضي يكشف مفاجأة بشأن مستقبل أشرف داري مع الأهلي
بابتسامة مشرقة.. أول ظهور لـ ميسي بعد خسارة لقب كأس العالم
قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى ثورة يوليو
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأحد
الأهلي يحسم صفقة لاعب سوبر .. ويصل القاهرة خلال ساعات
مصير ثلاثي الأهلي الدولي من الاستمرار مع الفريق في الموسم الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

إمام عاشور يتصدر القائمة.. كيف يخطط الأهلي لتجديد عقود اللاعبين رغم عروض الاحتراف؟

نجوم الأهلي
نجوم الأهلي
محمود أحمد

بدأ النادي الأهلي وضع اللمسات الأخيرة على خطة شاملة لإعادة هيكلة عقود عدد من لاعبيه الأساسيين في إطار سياسة الإدارة للحفاظ على القوام الرئيسي للفريق وتأمين استقرار غرفة الملابس بالتزامن مع الاستعدادات للموسم الكروي الجديد وما ينتظر الفريق من تحديات محلية وقارية.

وتستهدف إدارة الكرة داخل القلعة الحمراء الانتهاء من ملف تعديل وتمديد العقود على مرحلتين بما يضمن حسم الملفات الأكثر أولوية أولًا قبل الانتقال إلى بقية اللاعبين الذين ترى الإدارة ضرورة تحسين عقودهم بما يتناسب مع أدوارهم الفنية داخل الفريق.

المرحلة الأولى.. ثلاثي الأولوية

وضعت إدارة الأهلي الثلاثي إمام عاشور ومصطفى شوبير ومحمد هاني على رأس قائمة اللاعبين الذين سيتم فتح باب التفاوض معهم خلال الأيام الأخيرة من شهر يوليو في إطار خطة تستهدف تعديل رواتبهم وتمديد ارتباطهم بالنادي.

ويأتي التحرك السريع من جانب الإدارة في ظل القناعة بالدور الكبير الذي يؤديه الثلاثي داخل الفريق سواء على المستوى الفني أو باعتبارهم من الركائز الأساسية التي يعول عليها الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.

ويحظى إمام عاشور باهتمام خاص من جانب مسؤولي الأهلي بعدما أصبح أحد أبرز العناصر المؤثرة في صفوف الفريق خلال الفترة الماضية وهو ما دفع الإدارة إلى التحرك لتعديل عقده بما يتناسب مع مكانته الفنية وقيمته داخل الفريق.

محمد هاني يقترب من التجديد

وفي الوقت نفسه بات ملف محمد هاني الأقرب للحسم بعدما شهدت المفاوضات بين الطرفين تقدمًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.

وتشير المؤشرات إلى أن الظهير الأيمن الدولي سيوقع على عقد جديد يتضمن أعلى قيمة مالية يحصل عليها طوال مسيرته مع النادي الأهلي في خطوة تعكس تمسك الإدارة باستمرار اللاعب الذي يعد أحد أبناء النادي والعناصر الأساسية في تشكيل الفريق منذ سنوات.

موقف مصطفى شوبير

كما يواصل الأهلي متابعة موقف الحارس مصطفى شوبير الذي أصبح محل اهتمام من بعض الأندية بعد المستويات المميزة التي قدمها خلال مشاركاته مع الفريق.

وترى الإدارة أن رحيل الحارس لن يتم إلا في حال وصول عرض احترافي مناسب يلبي الطموحات الفنية والمالية للنادي واللاعب بينما سيكون الخيار الآخر هو تعديل وتمديد عقده لضمان استمراره ضمن صفوف الفريق خلال السنوات المقبلة.

إمام عاشور بين البقاء والاحتراف

ورغم رغبة الأهلي في الإبقاء على إمام عاشور فإن الإدارة لا تغلق الباب أمام فكرة احتراف اللاعب حال وصول عرض قوي يتناسب مع إمكانياته خاصة إذا جاء من أحد أندية الخليج.

أما في حال عدم تلقي عروض تلبي تطلعات النادي فإن الأولوية ستكون لتعديل عقد اللاعب ومنحه امتيازات مالية تتناسب مع مكانته داخل الفريق في إطار سياسة الحفاظ على العناصر الأساسية ومنع أي حالة من عدم التوازن داخل قائمة الرواتب.

مروان عطية في المرحلة الثانية

وعقب الانتهاء من ملفات المرحلة الأولى ستبدأ إدارة الأهلي في التحرك نحو المرحلة الثانية والتي يتصدرها لاعب الوسط مروان عطية إلى جانب عدد آخر من اللاعبين الذين ترى الإدارة ضرورة مراجعة عقودهم خلال الفترة المقبلة.

ويأتي إدراج مروان عطية ضمن المرحلة الثانية بسبب رغبة الإدارة في إنهاء الملفات الأكثر إلحاحًا أولًا قبل استكمال بقية المفاوضات وفق جدول زمني محدد يضمن عدم تشتيت التركيز داخل الفريق.

خطة للحفاظ على استقرار الفريق

وتعكس تحركات الأهلي خلال الفترة الحالية رغبة واضحة في الحفاظ على الهيكل الأساسي للفريق خاصة في ظل ازدحام الأجندة بالمنافسات المحلية والقارية حيث تسعى الإدارة إلى غلق ملف العقود مبكرًا بما يوفر حالة من الاستقرار الفني والإداري قبل انطلاق الموسم الجديد.

كما تهدف سياسة تعديل العقود إلى مكافأة اللاعبين أصحاب الأداء المميز والحفاظ على توازن الرواتب داخل الفريق مع ترك الباب مفتوحًا أمام الاحتراف الخارجي في حال وصول عروض استثنائية تحقق الفائدة للنادي واللاعب في الوقت نفسه.

الأهلي النادي الأهلي القلعة الحمراء إمام عاشور مصطفى شوبير محمد هاني مروان عطية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس.. سجل الاسم الآن عبر بوابة الأزهر الشريف

طالبات الثانوية الأزهرية أثناء الامتحانات

ظهرت الآن .. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 وخطوات الحصول عليها

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

رابط رسمي الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 عبر بوابة الأزهر الشريف للنتائج

امتحانات الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. رابط الاستعلام الرسمي

البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار.. مفاجأة سارة قبل اجتماع لجنة تسعير الطاقة في أكتوبر

شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية

ننشر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية

الاهلي

لا يستحق المشاركة | مفاجأة .. إعلامي يكشف موقف الأهلي من دوري أبطال إفريقيا

الثانوية العامة

جاري الرصد.. رفعت فياض يكشف عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

ترشيحاتنا

البنزين

أسعار البنزين والسولار.. وزير سابق يكشف مفاجأة بعد تأجيل اجتماع تسعير الطاقة

صورة أرشيفية

بلاش تبيع دلوقتي.. تحذيرات ونصائح هامة من شعبة الذهب بشأن المعدن الأصفر

الأرصاد الجوية

القاهرة 35.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 26 يوليو 2026

بالصور

هيفاء وهبي بـ جمبسوت جريء في أحدث ظهور لها.. صور

هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت يبرز قوامها الممشوق
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت يبرز قوامها الممشوق
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت يبرز قوامها الممشوق

مع هنا الزاهد .. منة شلبي تستعرض رشاقتها بـ لوك لافت

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

إرهاب المستوطنين.. تدمير وحرق ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية .. صور

جرائم المستوطنين
جرائم المستوطنين
جرائم المستوطنين

فستان صيفي.. ياسمين رئيس تثير الجدل بصورها

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

فيديو

أزمة ملكة جمال مصر إيريني يسري

رفضت تسليم التاج .. ملكة جمال مصر «إيريني يسري» تتوعد بكشف مفاجآت | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد