محمد شريف يتمسك بالأهلي.. ويرفض الرحيل أو تخفيض راتبه

كشف الإعلامي خالد الغندور أن محمد شريف يرفض الرحيل عن النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية، ويتمسك بالحصول على فرصة جديدة مع الفريق.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "محمد شريف يرفض الرحيل من الأهلي و يطالب بفرصة ويرفض الانتقال لأي نادي في مصر حتى الأن ويرفض التنازل عن راتبه السنوي وإذا وافق وانتقل مثلا للنادي المصري البورسعيدي لا بد من حصوله على نفس راتبه في الأهلي".

وبحسب ما ذكره خالد الغندور، فإن موقف اللاعب لا يزال ثابتًا حتى الآن، حيث يتمسك بالبقاء مع الأهلي والحصول على فرصة، وفي الوقت نفسه يرفض أي انتقال محلي لا يضمن له الحفاظ على راتبه الحالي، مما يضع مسؤولي الأهلي في ورطة قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.