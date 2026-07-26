نصر عزام: الزمالك أنهى جميع قضاياه وحصل على الرخصة الأفريقية

أكد نصر عزام، المحامي الدولي، أن نادي الزمالك نجح في إنهاء وتسوية جميع القضايا المطلوبة للحصول على الرخصة الأفريقية، مشيدًا بالجهود التي بذلتها إدارة النادي لإغلاق هذا الملف.

وقال نصر عزام، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج "زملكاوي" مع المذيع محمد عبدالجليل، إن مجلس إدارة نادي الزمالك بذل مجهودًا كبيرًا خلال الفترة الماضية من أجل إنهاء ملف الرخصة الأفريقية، واستيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة للمشاركة في البطولات القارية.

وأوضح المحامي الدولي أن عقود اللاعبين المسجلة لدى اتحاد الكرة يترتب عليها سداد قيمة مالية معينة وفقًا للوائح المنظمة، وهو ما يستلزم الالتزام بالإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بتوثيق العقود.

وأضاف أن عدم الإفصاح عن القيمة الحقيقية لعقود اللاعبين قد يترتب عليه توقيع عقوبات وفقًا للوائح المعمول بها، مؤكدًا أهمية الالتزام بالشفافية والدقة في تسجيل العقود لتجنب أي أزمات أو مخالفات مستقبلية.

واختتم نصر عزام تصريحاته بالتأكيد على أن الالتزام باللوائح والقواعد المنظمة يعد الركيزة الأساسية للحفاظ على استقرار الأندية وضمان سلامة مواقفها القانونية والإدارية.