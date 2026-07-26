عمليات إخماد مستحيلة لحرائق إسبانيا وفرنسا .. وقتيل في فالنسيا | صور

أجبرت حرائق الغابات الشديدة أكثر من 300 ألف شخص على إخلاء منازلهم في جميع أنحاء فرنسا وإسبانيا، بينما تواصل السلطات جهودها لاحتواء الحرائق الكبيرة.

وأسفرت حرائق الغابات في إسبانيا عن مقتل شخص واحد في بلدة مانسيس بفالنسيا، وفقاً للسلطات المحلية.

أعلن مجلس مدينة مانيسيس : "للأسف، أودى الحريق بحياة شخص واحد" ، مضيفًا أنه يعلن "يومين من الحداد الرسمي، اليوم والاثنين، تعبيرًا عن الامتنان لرجال الإطفاء والحماية المدنية والشرطة والحرس المدني".

انتشر الحريق في المدينة الواقعة على الساحل الشرقي لإسبانيا حوالي منتصف نهار السبت بالتوقيت المحلي، وكان انتشاره سريعاً جداً بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث تراوحت سرعة الرياح بين 20 و 35 كيلومتراً في الساعة، وفقاً لبيان .

أعلن المجلس أنه تمت السيطرة على الحريق بعد حوالي أربع ساعات من عمليات الاخماد.

وأمرت السلطات أيضاً بعمليات إجلاء إضافية بالقرب من توليدو، جنوب غرب مدريد، حيث استمرت الظروف الجوية في تأجيج الحريق.

قامت السلطات في جنوب غرب فرنسا بتوسيع أوامر الإخلاء بعد أن اشتد الحريق في منطقة جيروند، بما في ذلك المناطق المحيطة بمدينة بوردو، مرة أخرى.

وقال المسئولون إن الحريق زاد بسبب الرياح القوية، مما أدى إلى تعقيد عمليات مكافحة الحرائق.

استمرت الحرائق مشتعلة لعدة أيام رغم عمليات مكافحة الحرائق المكثفة.

قُتل اثنان من رجال الإطفاء الفرنسيين بالقرب من بوردو في وقت سابق، بينما تسبب حريق غابات منفصل بالقرب من فالنسيا في مقتل شخص واحد يوم السبت.

في فرنسا، قامت السلطات في البداية بإجلاء حوالي 197 ألف شخص حول بوردو قبل السماح لحوالي 3000 شخص بالعودة.

وفي وقت لاحق، صدرت أوامر بإجلاء 55 ألف شخص آخر، ليصل إجمالي عدد الذين تم إجلاؤهم من منطقة جيروند إلى أكثر من 200 ألف شخص.