قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة مُجاملة الزمالك في الرخصة الإفريقية.. السر في 7 ملايين دولار
للحاصلين على الشهادة الثانوية.. كل ما تريد معرفته عن التقديم في المعاهد الصحية الشرطية
بلال عطية يستعد للسفر إلى إسبانيا للانضمام إلى راسينج سانتاندير
العالم يتحدّث عنه باحترام.. ياسر جلال: «دول كثيرة تحسد المصريين على الرئيس السيسي»
آخر ساعة قبل أذان الفجر.. اغتنمها بـ7 أعمال وأذكار مُستحبة
«إيبولا» يتفشى في الكونغو.. وحالات الإصابة بالفيروس تتجاوز 3000.. وتجارب على لقاح جديد
نقلة حضارية بمنطقة التصنيع.. محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمشروع «سوق التصنيع الجديد» بحي الضواحي | صور
اتحاد الكرة يُفاضل بين شوقي غريب ومعتمد جمال لقيادة المنتخب الأولمبي.. أمير هشام يكشف التفاصيل
بعد تحرّك البرلمان .. كيف واجه القانون جرائم التنمر الإلكتروني ؟
سباق الساعات الذكية.. تقرير يكشف عقبات سامسونج في السيطرة على سوق الصحة الرقمية
بطاقة التموين 2026 .. شروط إعادة التشغيل وخطوات التظلم وأبرز أسباب الإيقاف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عمليات إخماد مستحيلة لحرائق إسبانيا وفرنسا .. وقتيل في فالنسيا | صور

حرائق الغابات
حرائق الغابات
محمد على

أجبرت حرائق الغابات الشديدة أكثر من 300 ألف شخص على إخلاء منازلهم في جميع أنحاء فرنسا وإسبانيا، بينما تواصل السلطات جهودها لاحتواء الحرائق الكبيرة.

وأسفرت حرائق الغابات في إسبانيا عن مقتل شخص واحد في بلدة مانسيس بفالنسيا، وفقاً للسلطات المحلية.

أعلن مجلس مدينة مانيسيس  : "للأسف، أودى الحريق بحياة شخص واحد" ، مضيفًا أنه يعلن "يومين من الحداد الرسمي، اليوم والاثنين، تعبيرًا عن الامتنان لرجال الإطفاء والحماية المدنية والشرطة والحرس المدني".

انتشر الحريق في المدينة الواقعة على الساحل الشرقي لإسبانيا حوالي منتصف نهار السبت بالتوقيت المحلي، وكان انتشاره سريعاً جداً بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث تراوحت سرعة الرياح بين 20 و 35 كيلومتراً في الساعة، وفقاً لبيان .

أعلن المجلس أنه تمت السيطرة على الحريق بعد حوالي أربع ساعات من عمليات الاخماد.

وأمرت السلطات أيضاً بعمليات إجلاء إضافية بالقرب من توليدو، جنوب غرب مدريد، حيث استمرت الظروف الجوية في تأجيج الحريق.

قامت السلطات في جنوب غرب فرنسا بتوسيع أوامر الإخلاء بعد أن اشتد الحريق في منطقة جيروند، بما في ذلك المناطق المحيطة بمدينة بوردو، مرة أخرى.

وقال المسئولون إن الحريق زاد  بسبب الرياح القوية، مما أدى إلى تعقيد عمليات مكافحة الحرائق.

استمرت الحرائق مشتعلة لعدة أيام رغم عمليات مكافحة الحرائق المكثفة.

قُتل اثنان من رجال الإطفاء الفرنسيين بالقرب من بوردو في وقت سابق، بينما تسبب حريق غابات منفصل بالقرب من فالنسيا في مقتل شخص واحد يوم السبت.

في فرنسا، قامت السلطات في البداية بإجلاء حوالي 197 ألف شخص حول بوردو قبل السماح لحوالي 3000 شخص بالعودة.

وفي وقت لاحق، صدرت أوامر بإجلاء 55 ألف شخص آخر، ليصل إجمالي عدد الذين تم إجلاؤهم من منطقة جيروند إلى أكثر من 200 ألف شخص.

حرارة حرائق الغابات إسبانيا فرنسا مشردين عمليات إجلاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة العمالة غير المنتظمة

اصرف 3000 جنيه الآن بالبطاقة.. كيف تسجل اسمك في منحة العمالة غير المنتظمة 2026؟

وزير التربية والتعليم

"الكنترولات لسة شغالة"|موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 وحقيقة إعلان أعداد الأوائل والراسبين

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس.. سجل الاسم الآن عبر بوابة الأزهر الشريف

سعر الذهب

2000 جنيه| ارتفاع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

رابط رسمي الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 عبر بوابة الأزهر الشريف للنتائج

طالبات الثانوية الأزهرية أثناء الامتحانات

ظهرت الآن .. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 وخطوات الحصول عليها

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم في لحظة هنا رابط بوابة الأزهر للنتائج برقم الجلوس

ترشيحاتنا

دعاء إزالة الخوف والقلق من نتيجة الثانوية العامة

دعاء إزالة الخوف والقلق من نتيجة الثانوية العامة.. ردده الآن يشرح صدرك ويطمئن به قلبك

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس.. سجل الاسم الآن عبر بوابة الأزهر الشريف

الدكتور أحمد الشرقاوي مع طالبات الثانوية

رئيس قطاع المعاهد : تهنئة شيخ الأزهر لأوائل الثانوية دعوة لمواصلة مسيرة التفوق

بالصور

فستان صيفي.. ياسمين رئيس تثير الجدل بصورها

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

عمليات إخماد مستحيلة لحرائق إسبانيا وفرنسا .. وقتيل في فالنسيا | صور

حرائق الغابات
حرائق الغابات
حرائق الغابات

إطلالة شبابية .. ليلى علوي تخطف الأنظار بظهور مبهر

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

فى دورته الـ 19.. تكريم نجوم الفن فى افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري | صور

محمد رياض
محمد رياض
محمد رياض

فيديو

كلاب

تغطية خاصة| غير متوقعة .. الرقم الحقيقي للكلاب الضالة في مصر

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| مؤشرات النجاح 80٪؜.. تفاصيل جديدة عن نتيجة الثانوية العامة

ارشيفية

تغطية خاصة | حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد