إطلالة شبابية .. ليلى علوي تخطف الأنظار بظهور مبهر

نشرت الفنانة ليلى علوي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

تفاصيل إطلالة ليلى علوي

وتألقت ليلى علوي، مرتديه فستان قصير باللون الابيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت ليلى علوي، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ليلى علوي، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة ليلى علوي