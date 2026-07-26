أعلنت محافظة بورسعيد منح السباحة بشواطئها المترامية على مسافة 15 كيلو مترًا غدا الأحد لليوم الثالث على التوالي نظرا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج .

بورسعيد تواصل منع السباحة بشواطئها لليوم الثالث

جاء القرار استمرار للاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الاجهزة التتفيذية بمحافظة بورسعيد بناء على توجيهات اللوا إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد .

وأهبابت محافظة بورسعيد بالمواطنين ورواد الشاطئ توخي أقصى درجات الحذر، حيث تشير التوقعات إلى استمرار نشاط الرياح اليوم الاحد الموافق ٢٦ يوليو.

واكدت محافظة بورسعيد ان ارتفاع الأمواج مع وجود تيارات سحب شديدة بالبحر، يشكل خطورة بالغة على مرتادي الشاطئ.

وشددت محافظة بورسعيد على عدم نزول البحر نهائيًا والالتزام الكامل بتعليمات رجال الإنقاذ وإرشادات السلامة على الشواطئ، حفاظًا على الأرواح وتجنبًا لأي حالات غرق.

كانت بورسعيد سجلت اول حالتين غرق لشابين أحدهما من محافظة بورسعيد و الآخر من الإسماعيلية وتم انتشالهم وتسليمهم لذويهم .