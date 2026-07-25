محافظ بورسعيد يشدد : لا تهاون مع أي تقصير يمس المظهر الحضاري للمدينة

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أجهزة الأحياء والشركة المسؤولة عن النظافة بتكثيف المجهودات ورفع درجة الاستعداد للارتقاء بمستوى النظافة العامة بكافة قطاعات المحافظة.

جاء ذلك ​في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لملف الخدمات والمرافق الأساسية.

لا تهاون مع أي تقصير يمس المظهر الحضاري للمدينة

​وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق اللحظي والميداني

بين رؤساء الأحياء ومسؤولي شركة النظافة، مع تكثيف الحملات الميدانية بالشوارع الرئيسية والجانبية، والمتابعة اليومية لضمان الرفع الفوري لكافة تراكمات القمامة والمخلفات وعدم السماح بوجودها.

​كما شدد محافظ بورسعيد على الاستدعام الميداني المباشر لمسؤولي الشركة فور رصد أي ملاحظات، مؤكداً اتباع منهجية المحاسبة الصارمة والتعامل بحزم مع أي تقاعس أو تقصير، انطلاقاً من الحرص التام على صحة وسلامة المواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي الذي تليق به المحافظة.