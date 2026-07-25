35 قتيلاً و30 مصابًا في تصادم مروع بين حافلتين بسوريا

لقي 35 شخصًا مصرعهم وأصيب 30 آخرون، السبت، في حادث تصادم مروع بين حافلتين على طريق دمشق – دير الزور في المنطقة الواقعة بين مدينتي السخنة وتدمر شرقي سوريا، في واحدة من أكثر الحوادث المرورية دموية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة.



ووفقًا لوزارة الصحة السورية، فإن الحصيلة أولية وقابلة للارتفاع مع استمرار عمليات الإنقاذ وإسعاف المصابين، فيما أوضحت وزارة الداخلية أن الحادث وقع بين حافلة تقل عددًا من منتسبي قوى الأمن الداخلي وأخرى مدنية، دون الإعلان عن أسباب التصادم حتى الآن، بينما باشرت الجهات المختصة فتح تحقيق لكشف ملابساته.



وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن فرق الدفاع المدني والإسعاف هرعت إلى موقع الحادث فور وقوعه، وتم الدفع بمروحيات لإخلاء المصابين ونقل الحالات الحرجة إلى مستشفى حمص العسكري، في حين جرى نقل عدد من المصابين إلى مستشفى تدمر لتلقي العلاج. كما تمكنت فرق الإنقاذ من السيطرة على حريق اندلع عقب التصادم، وسط استمرار عمليات انتشال الضحايا وتأمين موقع الحادث.

ويُعد طريق دمشق – دير الزور من أكثر الطرق خطورة في سوريا، إذ يشهد حوادث متكررة بسبب طبيعته الصحراوية وطول مسافته، إضافة إلى تحديات تتعلق بالبنية التحتية وبعد المراكز الطبية عن مواقع الحوادث، ما يضاعف من صعوبة عمليات الإنقاذ والاستجابة السريعة.