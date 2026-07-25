بورش تسرح 6 آلاف موظف خشية الإفلاس

تواجه شركة “بورش” الألمانية مرحلة صعبة وحرجة في تاريخها الحديث؛ حيث وافق المجلس الإشرافي للشركة على حزمة إعادة هيكلة شاملة يتوقع أن تتضمن إلغاء ما بين 5000 و6000 وظيفة إضافية بحلول عام 2035.

وتأتي هذه التسريحات المخطط لها لتضاف إلى 3900 وظيفة أعلن عن إلغائها سابقًا، وذلك في محاولة للسيطرة على التكاليف وإعادة ترتيب أوضاع العلامة الرياضية الفاخرة.

تراجع قياسي في الأرباح وإعادة تعيين القيادة التنفيذية

تأتي هذه الإجراءات الحازمة عقب تسجيل الشركة انخفاضًا حادًا في أرباحها التشغيلية بلغت نسبته 93% خلال العام الماضي.

ودفعت هذه النتائج السلبية إلى إجراء تغييرات قيادية شملت تعيين "مايكل ليترز" (Michael Leiters) -الرئيس التنفيذي السابق لشركة ماكلارين والمتخصص في تطوير الطرازات الرياضية- رئيسًا تنفيذيًا جديدًا للشركة خلفاً لـ "أوليفير بلومه"، وذلك للتركيز الكامل على إدارة بورش وتخليصها من الأزمة المالية الحالية.

إعادة تقييم الرهان على السيارات الكهربائية وتأثير الرسوم الجمركية

تأثرت بورشة بشكل مباشر بسلسلة من القرارات الاستراتيجية السابقة والعوامل الاقتصادية الخارجية، وفي مقدمتها الرهان المتزايد والمبكر على التحول نحو التحريك الكهربائي الكامل والذي واجه تباطؤًا كبيرًا في المبيعات العالمية.

يضاف إلى ذلك ضغوط الرسوم الجمركية الصارمة وتراجع المبيعات في الأسواق الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة، مما أجبر الإدارة الجديدة على مراجعة الاستراتيجية والعودة للتركيز على الموديلات عالية الربحية ذات محركات الاحتراق الداخلي والأنظمة الهجينة.

تقليص الموديلات والتركيز على الفئات عالية الربحية

تتضمن الرؤية الجديدة للرئيس التنفيذي مايكل ليترز تبسيط تشكيلة السيارات وتقليص عدد الفئات المتاحة، مع التركيز المكثف على الطرازات التي تحقق أعلى نسب أرباح مثل أسطورة السيارات الرياضية "بورش 911".

وتهدف الخطة الاستراتيجية الجديدة إلى جعل الشركة أكثر مرونة وقدرة على تحقيق أرباح مرتفعة دون الاعتماد على رفع حجم الإنتاج الكلي أو التوسع غير الحذر في قطاع الكهرباء.