أكبر صدمة فى حياتي.. جورج وسوف: فقدان وديع كسرني.. وربنا جبر بخاطري بحفيدي

تحدث الفنان جورج وسوف عن أصعب اللحظات التي مر بها في حياته، مستعيدًا ذكريات رحيل نجله وديع، مؤكدًا أن فقدانه كان أكبر ألم تعرض له على الإطلاق.

وقال جورج وسوف، خلال تصريحات تلفزيونية، إن وفاة نجله وديع كانت "أكبر قهرة" عاشها، مشيرًا إلى أن العلاقة التي جمعتهما لم تكن علاقة أب بابنه فقط، بل كان يعتبره صديقه المقرب وحبيبه.

وأضاف: "وديع مكنش ابني بس، كان صاحبي وحبيبي"، معبرًا عن حجم الحزن الذي سيطر عليه بعد رحيله، مؤكدًا أن هذه التجربة تركت أثرًا عميقًا في حياته.

كما كشف أنه طلب من المشيعين خلال جنازة نجله عدم إطلاق الأعيرة النارية، احترامًا لقدسية الموقف، مؤكدًا أن الجميع استجاب لطلبه، وهو ما أدخل الطمأنينة إلى قلبه.

واختتم جورج وسوف حديثه قائلًا إن الله عوضه وجبر خاطره بولادة حفيده، الذي حمل اسم "وديع"، معتبرًا أن هذه اللفتة خففت جزءًا من حزنه وأعادت إلى قلبه بعض السكينة.