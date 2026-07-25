قبل الزفاف بـ6 أيام .. نجلاء بدر تروي تفاصيل انفصالها عن محمد منير

كشفت الفنانة نجلاء بدر، عن كواليس انفصالها عن المطرب محمد منير قبل موعد زفافهما بستة أيام، مؤكدة أن هذه التجربة كانت من الصدمات الكبيرة في حياتها، لكنها شددت على احترامها له وحرصها على عدم الخوض في تفاصيل حياته الشخصية.

وقالت نجلاء بدر، خلال استضافتها في برنامج “في السر” مع الإعلامي هشام السيوفي: “محمد منير من الصدمات في حياتي، وبتجاهل الحديث عنه عشان هو فنان محترم وله حياته الشخصية، وحقه يحتفظ بحياته وخصوصياته، وهو أهم مني وقيمته الفنية أكبر مني.

نجلاء بدر تروي تفاصيل انفصالها عن محمد منير

ونفت نجلاء أن يكون سبب الانفصال هو الخيانة، مؤكدة: “سبب الانفصال بينا مكنش الخيانة.”

وأضافت بدر، أن هذه الواقعة، رغم قسوتها، لم تكن الأصعب في حياتها، موضحة: “لكن مش أكبر صدمة، والصدمة الحقيقية في حياتي كانت وفاة والدي.

حلم الأمومة لدي نجلاء بدر

وقد حلت الفنانة نجلاء بدر، ضيفة على أولى حلقات برنامج “في السر”، الذي يقدمه الإعلامي هشام السيوفي، وكشفت خلال اللقاء عن أكثر أمنية كانت تتمنى تحقيقها في حياتها.

وقالت نجلاء بدر: “كان نفسي أخلِّف ويبقى عندي أطفال، لكن ربنا ما أرادش، وأنا راضية جدًا بقضاء ربنا".

وأضافت أنها تحاول تعويض هذا الشعور؛ من خلال التمثيل، موضحة: “بعوَّض الموضوع ده في التمثيل، ولما بجسِّد دور الأم؛ بحاول أحس إني أُم، لأني ما عيشتش التجربة، وبحاول أستشعرها في الشخصيات اللي بأقدمها.