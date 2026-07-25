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دورى الأبطال والكونفدرالية.. الأهلي يترقب قرار حسم الرخصة الإفريقية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دورى الأبطال والكونفدرالية.. الأهلي يترقب قرار حسم الرخصة الإفريقية

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
القسم الرياضي

تسود حالة من الترقب داخل أروقة النادي الأهلي، انتظارًا للقرار النهائي الصادر عن لجنة التراخيص بالاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن منح الأندية الرخصة اللازمة للمشاركة في البطولات الإفريقية للموسم الجديد، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة لاستكمال ورفع المستندات المطلوبة عبر النظام الإلكتروني الخاص بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وكانت لجنة التراخيص قد خاطبت الأندية المرشحة للمشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، مطالبة باستكمال جميع الملفات والمستندات الخاصة بالحصول على الرخصة الإفريقية، مع تحديد ظهر اليوم موعدًا نهائيًا لإغلاق باب استقبال الوثائق على النظام الإلكتروني المعتمد من "كاف".

ويترقب مسئولو الأهلي اعتماد اللجنة قرارها النهائي خلال الساعات المقبلة، حيث من المنتظر أن تعلن أسماء الأندية المستوفية لجميع الاشتراطات، مع منحها الرخصة التي تعد شرطًا أساسيًا للمشاركة في البطولات القارية خلال الموسم المقبل.

وتشمل متطلبات الحصول على الرخصة الإفريقية استيفاء عدد من المعايير التي حددها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وفي مقدمتها الجوانب المالية والإدارية والقانونية، بالإضافة إلى معايير البنية التحتية والمنظومة الرياضية، وذلك في إطار تطبيق نظام الاحتراف وضمان التزام الأندية باللوائح المنظمة للمسابقات القارية.

ويثق مسئولو الأهلي في استيفاء النادي لجميع الاشتراطات المطلوبة، خاصة أن الإدارة أنهت تجهيز الملف بالكامل قبل انتهاء المهلة المحددة، بما يضمن الحصول على الرخصة دون أي معوقات، في ظل حرص النادي على الالتزام بكافة الضوابط التي يفرضها الاتحادان المصري والإفريقي.

ومن المقرر أن تعتمد لجنة التراخيص اليوم القائمة النهائية للأندية التي ستحصل على رخصة المشاركة الإفريقية، تمهيدًا لإرسالها إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي يعتمد بدوره القوائم النهائية للفرق المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية خلال الموسم الجديد.

ويأتي هذا الملف بالتزامن مع استعدادات الأهلي للموسم الجديد، حيث يواصل الفريق ترتيباته الفنية والإدارية، إلى جانب العمل على تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات الجديدة، استعدادًا للمنافسة بقوة على جميع البطولات المحلية والقارية، وفي مقدمتها دوري أبطال إفريقيا، الذي يسعى الفريق لاستعادة لقبه.

الأهلي اتحاد الكرة لجنة التراخيص دورى أبطال إفريقيا كأس الكونفدرالية

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