عموتة يظهر العين الحمرا.. رفض انضمام ثنائى الأهلي لـ معسكر إسبانيا

حسم المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من طلب الثنائي الجديد، الجزائري منصف بقرار والمغربي سفيان بن جديدة، بشأن الانضمام مباشرة إلى معسكر الفريق المقام في إسبانيا، ضمن استعدادات الأهلي لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

وعلمت مصادر أن بقرار وبن جديدة طلبا من إدارة النادي السماح لهما بالسفر مباشرة إلى إسبانيا للالتحاق بمعسكر الفريق، بدلًا من الحضور إلى القاهرة أولًا، وذلك لتوفير الوقت والاندماج سريعًا مع زملائهما في بداية فترة الإعداد.

إلا أن عموتة مدرب الأهلي رفض هذا المقترح بشكل قاطع، مؤكدًا ضرورة التزام اللاعبين بالإجراءات التي يخضع لها جميع عناصر الفريق والصفقات الجديدة، والتي تبدأ بالحضور إلى القاهرة لاستكمال كافة الإجراءات الإدارية والطبية، قبل الانضمام إلى بعثة الأهلي المتجهة إلى إسبانيا.

ويرى المدير الفني المغربي أن حضور اللاعبين إلى مقر النادي في القاهرة يمثل خطوة أساسية قبل بداية مشوارهما مع الفريق، حيث سيخضعان للفحوصات الطبية النهائية، إلى جانب إنهاء الملفات الإدارية الخاصة بقيدهما، فضلًا عن عقد جلسات تعريفية مع الجهازين الفني والإداري، قبل السفر للمشاركة في المعسكر الخارجي.

ويهدف عموتة من هذا القرار إلى فرض حالة من الانضباط داخل الفريق، والتأكيد على تطبيق اللوائح على جميع اللاعبين دون استثناء، خاصة أن الأهلي يستعد لموسم مزدحم بالمنافسات المحلية والقارية، وهو ما يتطلب الالتزام الكامل من جميع عناصر الفريق منذ اليوم الأول لفترة الإعداد.

ومن المنتظر أن يصل منصف بقرار وسفيان بن جديدة إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا للخضوع للفحوصات الطبية واستكمال إجراءات انضمامهما رسميًا، قبل مرافقة بعثة الأهلي إلى المعسكر الخارجي في إسبانيا، والذي يعول عليه الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق الموسم.

ويأتي التعاقد مع الثنائي ضمن خطة إدارة الأهلي لتدعيم الخط الأمامي بعناصر جديدة تمتلك الخبرة والقدرة على صناعة الفارق، في إطار استراتيجية النادي الرامية إلى المنافسة بقوة على جميع البطولات خلال الموسم المقبل، مع سعي الجهاز الفني لتكوين مجموعة متجانسة منذ بداية فترة الإعداد.