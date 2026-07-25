حرق وهدم وسرقة وغلق طرق .. شاهد جرائم وإرهاب المستوطنين خلال 24 ساعة في الضفة

وفق ما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية، فقد قامت قوات الاحتلال بالاعتقال فجر اليوم للشيخ موسى أحمد الخلايلة بعد اقتحام منزله في بلدة السموع جنوب الخليل.

كما افاد الهلال الأحمر بقيام مستوطنين بمهاجمة قرية جيت شرق قلقيلية وطواقمها باتجاه.

ونشرت شبكة قدس رصد لاعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية خلال 24 ساعة.

قام المستوطنون بالاستيلاء على منزل قيد الإنشاء في شمال قراوة بني حسان غربي سلفيت وحرق منازل وكسارة ومركبات والاعتداء على منازل في قرية عوريف جنوب نابلس.

كما كتبت النجاة لرضيعة بعد إحراق مستوطنين منزل عائلتها في قرية عوريف جنوب نابلس.

وجرى اقتحام تجمع معازي جبع شمال القدس ومحاولة سرقة أغنام قبل أن يتصدى الأهالي.

ولم يسلم المسعفون كذةك، حيث تم الاعتداء على مركبات وسيارة إسعاف قرب حاجز زعترة جنوب شرق مدينة نابلس و حرق أرض قرب مستوطنة "شافي شمرون" الجاثمة على أراضي قرى شمال غرب نابلس.

وجرى إطلاق الرصاص على مركبات المواطنين في أبو انجيم جنوب شرق بيت لحم و إضرام النيران في أراضي المواطنين بقرية عين يبرود في رام الله و إحراق مركبات ومنازل وإصابة عدد من المواطنين خلال هجوم على قرية صرة غرب نابلس.

وأقدم الهمجيون والارهابيون المستوطنون على اقتلاع أكثر من 50 شجرة زيتون في منطقة "اغزيوة" بمسافر يطا، جنوب الخليل و نصبوا خيام استيطانية جديدة في سهل بلدة أوصرين جنوب شرق مدينة نابلس.

وكذلك اشعلوا النيران في أرض بمحيط بلدة سبسطية، شمال غرب نابلس و وأغلقوا شوارع في حي الصوانة وبلدة الطور بالقدس المحتلة ومهاجمة مركبات الفلسطينيين و تدمير خطوط المياه في آبار عين سامية التي تغذي عدة قرى وتجمعات شمال وشرق رام الله.

وجرت إصابة 7 فلسطينيين بينهم 4 بالرصاص خلال هجوم للمستوطنين على فرعتا شرق قلقيلية و الانتشار على طريق عسكر البلد-عصيرة الشمالية شمال نابلس وإغلاق الطريق أمام حركة المواطنين.