قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في جنين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مدينة جنين، بالضفة الغربية المحتلة، وعدد من بلدات وقرى المحافظة، تخللتها عمليات تفتيش واعتقال، بالتزامن مع انتشار مكثف وتحركات عسكرية متواصلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت الحي الشرقي، وجبل أبو ظهير، ووسط مدينة جنين، وحي المراح، إلى جانب بلدات وقرى الزبابدة، وفقوعة، ويعبد، وبرقين، وجلبون، وقباطية، وجلقموس، والسيلة الحارثية، واليامون، وكفردان، ودير أبو ضعيف، وقرية وزبوبا، كما داهمت سكنات النازحين من مخيم جنين قرب الجامعة العربية الأمريكية، وإسكان المعلمين.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال نفذت عمليات مداهمة وتفتيش لعدد من المنازل، فيما لا تزال تحركاتها العسكرية مستمرة في أنحاء متفرقة من المحافظة، حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

وعُرف من بين المعتقلين: طايع زكارنة من قباطية، وجهاد السعدي من مدينة جنين، وأحمد رامي جرادات، وناجي محمود جرادات من السيلة الحارثية، وزكي مرعي من كفردان.

من جهة أخرى، شيع عدد محدود من أهالي قرية تل جنوب غرب نابلس، فجر اليوم السبت، جثامين أربعة شهداء هم : إبراهيم حسين علي رمضان، وجواد حسين علي رمضان، وفاروق عدنان علي رمضان، وعمران أحمد علي رمضان، إلى مثواهم الأخير، بسبب القيود التي فرضتها قوات الاحتلال على عدد المشاركين في التشييع.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت استشهاد الشبان الأربعة ، برصاص الاحتلال في قرية تل، عقب التصدي لاقتحام المستوطنين، يوم امس ، فيما أصيب ثلاثة آخرين في حالة حرجة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة فلسطينيين من محافظة بيت لحم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، مدينة طوباس، فجرا، بعدد كبير من الآليات العسكرية، وانتشرت قوات من المشاة في عدة أحياء منها، وشنت حملة مداهمة واسعة لمنازل الفلسطينيين.

وانسحبت قوات الاحتلال من المدينة بعد قرابة ثلاث ساعات من الاقتحام دون التبليغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت تلك القوات بعد انسحابها من طوباس مخيم الفارعة وشرعت بحملة مداهمة واسعة لمنازل الفلسطينيين.