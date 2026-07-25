وزير الخارجية: تعزيز التعاون مع الآسيان أولوية.. والحلول السياسية السبيل لإنهاء الأزمات

أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لقاءً مع وكالة "بلومبرج" الإخبارية، خلال زيارته إلى العاصمة الفلبينية مانيلا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان).

تناول اللقاء توجهات السياسة الخارجية المصرية إزاء منطقة جنوب شرق آسيا، والحرص على تعزيز الشراكة مع دول الآسيان وتطوير العلاقة المؤسسية مع رابطة الآسيان، بما يفتح آفاقًا أرحب للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الجانبين.

كما تناول اللقاء أبرز التطورات الإقليمية والدولية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي موقف مصر إزاء الأزمات الراهنة والجهود التي تضطلع بها لخفض التصعيد واحتواء التوتر، مؤكدًا أهمية تغليب المسارات السياسية والدبلوماسية، والتوصل إلى تسويات مستدامة تسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.