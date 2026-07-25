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استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم السبت.. وعيار 21 يسجل 5990 جنيهًا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم السبت.. وعيار 21 يسجل 5990 جنيهًا

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم


شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية حالة من الاستقرار خلال تعاملات  اليوم السبت 25 يوليو 2026، وذلك بعد الارتفاع الذي سجلته بنهاية تعاملات أمس الجمعة، حيث صعد سعر الجرام بنحو 25 جنيهًا في المتوسط، لتواصل الأعيرة المختلفة التداول عند مستوياتها الأخيرة داخل محال الصاغة.


وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، 5990 جنيهًا للشراء و5940 جنيهًا للبيع، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6845 جنيهًا للشراء و6788 جنيهًا للبيع.
 

وسجل عيار 22 نحو 6275 جنيهًا للشراء و6222 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 5134 جنيهًا للشراء و5091 جنيهًا للبيع.
وعلى مستوى المشغولات الأكبر وزنًا، سجل الجنيه الذهب نحو 47.92 ألف جنيه للشراء و47.52 ألف جنيه للبيع، في حين بلغت أوقية الذهب عالميًا 4077 دولارًا للشراء و4076 دولارًا للبيع.


ويأتي استقرار أسعار الذهب محليًا مع ثبات حركة التداول في بداية تعاملات اليوم، بعد المكاسب التي حققها المعدن الأصفر خلال جلسة أمس، وسط متابعة الأسواق لتحركات الأسعار العالمية واتجاهات العرض والطلب.

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