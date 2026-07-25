تفاصيل سعر الدولار في السوق الرسمية الآن

يستمر ثبات سعر الدولار أمام الجنيه مع تعاملات اليوم السبت 25-7-2026؛ على مستوى السوق الرسمية من دون تغيير.

سعر الدولار اليوم

واستقر سعر الدولار في يومه الثالث على التوالي منذ آخر يوم عمل في البنوك المصرية قبل تعطيل العمل في الجهاز المصرفي.

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري؛ العمل في البنوك منذ مساء الأربعاء الماضي بمناسبة إجازة ثورة 23 يوليو بخلاف يومي الراحة الأسبوعية المقررة للعاملين في الجهاز المصرفي ليصل عدد أيام إجازة البنوك 3 أيام متصلة.

الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 51.3 جنيه للشراء و 51.4 جنيه للبيع.

أقل سعر

بلغ أقل سعر دولار 50.4 جنيه للشراء و 50.5 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

ووصل ثاني أقل سعر دولار 51.03 جنيه للشراء و 51.13 جنيه للبيع في ميد بنك.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.25 جنيه للشراء و 50.35 جنيه للبيع في بنوك "كريدي أجريكول، أبوظبي الأول، الكويت الوطني، فيصل الإسلامي، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، البركة، أبوظبي التجاري".

الدولار في أغلب البنوك

سجل سعر الدولار في معظم البنوك 51.3 جنيه للشراء و51.4 جنيه للبيع في بنوك "العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي، العربي الإفريقي الدولي، قناة السويس، التنمية الصناعية، التعمير والإسكان، المصري الخليجي، الأهلي الكويتي، بنك مصر، الأهلي المصري".

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار 51.34 جنيه للشراء و 51.44 جنيه للبيع في بنوك " سايب، مصرف أبوظبي الإسلامي".

ووصل ثاني أعلي سعر دولار 51.31 جنيه للشراء و 51.44 جنيه للبيع في بنوك "نكست، HSBC".