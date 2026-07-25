قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكم على عمرو أديب بتهمة سب وقذف مرتضى منصور.. اليوم
إصابة 8 فلسطينيين برصاص المستوطنين في الضفة الغربية
أمير هشام: شوقي غريب ومعتمد جمال أبرز المرشحين لهذين المنصبين
دعاء اليوم 11 صفر.. 8 آيات قرآنية تفتح لك جميع الأبواب المغلقة
منتخب البرازيل يحدد برنامج المباريات الودية قبل الاستحقاقات القادمة
تفاصيل سعر الدولار في السوق الرسمية الآن
تخلص من النمل نهائيًا.. طرق فعالة تمنع عودته إلى المنزل .. متى تحتاج إلى شركة مكافحة حشرات؟
الدفاع المدني السعودي يطلق إنذارًا للتحذير من خطر محتمل في جازان
أفلام ومسلسلات مميزة.. منى شلبي رحلة فنية استثنائية في عيد ميلادها
أمير هشام: بن رمضان مستمر مع الأهلي بعد توقف مفاوضات قطر لضمه
ملك أحمد زاهر لـ صدى البلد : لا أهتم بالانتقادات.. وسعيدة بحب الجمهور لي .. التنوع في الأدوار ضروري لإثبات الموهبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تفاصيل سعر الدولار في السوق الرسمية الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

يستمر ثبات سعر  الدولار أمام الجنيه مع تعاملات اليوم السبت 25-7-2026؛ على مستوى السوق الرسمية من دون تغيير.

سعر الدولار اليوم

واستقر سعر الدولار في يومه الثالث على التوالي منذ آخر يوم عمل في البنوك المصرية قبل تعطيل العمل في الجهاز المصرفي.

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري؛ العمل في البنوك منذ مساء الأربعاء الماضي بمناسبة إجازة ثورة 23 يوليو بخلاف يومي الراحة الأسبوعية المقررة للعاملين في الجهاز المصرفي ليصل عدد أيام إجازة البنوك 3 أيام متصلة.

الدولار يواصل انخفاضه بعد تباطؤ التضخم الأمريكي وتراجع توقعات رفع الفائدة

الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 51.3 جنيه للشراء و 51.4 جنيه للبيع.

أقل سعر

بلغ أقل سعر دولار 50.4 جنيه للشراء و 50.5 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

ووصل ثاني أقل سعر دولار 51.03 جنيه للشراء و 51.13 جنيه للبيع في ميد بنك.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.25 جنيه للشراء و 50.35 جنيه للبيع في بنوك "كريدي أجريكول، أبوظبي الأول، الكويت الوطني، فيصل الإسلامي، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، البركة، أبوظبي التجاري".

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

الدولار في أغلب البنوك

سجل سعر الدولار في معظم البنوك 51.3 جنيه للشراء و51.4 جنيه للبيع في بنوك "العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي، العربي الإفريقي الدولي، قناة السويس، التنمية الصناعية، التعمير والإسكان، المصري الخليجي، الأهلي الكويتي، بنك مصر، الأهلي المصري".

سعر الدولار اليوم

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار 51.34 جنيه للشراء و 51.44 جنيه للبيع في بنوك " سايب، مصرف أبوظبي الإسلامي".

ووصل ثاني أعلي سعر دولار 51.31 جنيه للشراء و 51.44 جنيه للبيع في بنوك "نكست، HSBC".

سعر الدولار اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار في البنوك اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في البنك المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

الأسبوع المقبل .. موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026

التوقيت الشتوي

الساعة هترجع 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2026 رسميًا يوم جمعة

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال أيام ..سجل بياناتك هنا لمعرفة درجاتك

العدادات الكودية

تحويل العدادات الكودية دون تصالح لهذه الفئات.. هل أنت منهم؟

تنسيق الجامعات

عاجل.. كليات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2026

إجازة المولد النبوي

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة المولد النبوي 2026.. هل يحصل الموظفون على 3 أيام راحة؟

حالة الطقس

أصعب أيام موجة الحر.. الأرصاد تحذر من طقس غدا السبت

الزمالك

صدمة جديدة في الزمالك وإيقاف قيد جديد لمدة 3 فترات

ترشيحاتنا

مونوريل شرق النيل

تبدأ من 20 جنيها.. 35 محطة مونوريل جديدة تربط القاهرة بالعاصمة الجديدة و6 أكتوبر

إجازة المولد النبوي

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة المولد النبوي 2026.. هل يحصل الموظفون على 3 أيام راحة؟

السكة الحديد

«السكة الحديد» تعلن عن 6 وظائف قيادية جديدة.. تفاصيل وشروط

بالصور

تخلص من النمل نهائيًا.. طرق فعالة تمنع عودته إلى المنزل .. متى تحتاج إلى شركة مكافحة حشرات؟

تخلص من النمل نهائيًا
تخلص من النمل نهائيًا
تخلص من النمل نهائيًا

بيطري المنيا: ضبط 324 كيلو جرامًا لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك

حملات بيطرية مكثفة
حملات بيطرية مكثفة
حملات بيطرية مكثفة

لماذا تظهر رائحة المجاري في الحمام فجأة؟.. 8 أسباب وطرق الحل بدون سباك

لماذا تظهر رائحة المجاري في الحمام فجأة؟
لماذا تظهر رائحة المجاري في الحمام فجأة؟
لماذا تظهر رائحة المجاري في الحمام فجأة؟

قبل أن تتحول إلى خسائر كبيرة.. علامات تدل على وجود تسريب مياه في منزلك

علامات تدل على وجود تسريب مياه في منزلك
علامات تدل على وجود تسريب مياه في منزلك
علامات تدل على وجود تسريب مياه في منزلك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد