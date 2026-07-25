بيطري المنيا: ضبط 324 كيلو جرامًا لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية والمجازر ومنافذ بيع اللحوم بمختلف مراكز المحافظة، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق، وضبط المخالفات التموينية، والتصدي لكافة صور الغش التجاري، بما يضمن حماية صحة المواطنين وتوفير غذاء آمن وسليم.

وشدد المحافظ على مواصلة الحملات الرقابية بصورة مكثفة بجميع مراكز المحافظة، لضبط الأسواق وردع المخالفين، والتأكد من تداول السلع المطابقة للاشتراطات القانونية والصحية، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة وصون حقوق المواطنين.

كما وجّه محافظ المنيا مديرية الطب البيطري بتكثيف أعمال التفتيش والرقابة على المجازر ومحلات الجزارة والأسواق، والتأكد من الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية والبيئية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بحماية المستهلك والحفاظ على سلامة الغذاء.

ومن جانبه، أوضح الدكتور رمضان توفيق كامل، مدير عام مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن الحملات الرقابية التي نُفذت على مدار الأسبوع، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية التموين، أسفرت عن تحرير 11 محضرًا متنوعًا، وضبط 324 كيلو جرامًا و9 جرامات من اللحوم البلدية، واللحوم المصنعة، واللحوم المجمدة، والكبدة المجمدة، والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمنتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار مدير المديرية إلى استمرار تنفيذ الحملات المشتركة بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية التموين والإدارات البيطرية والإدارات التموينية بمختلف مراكز المحافظة، لمتابعة أسواق عرض وبيع اللحوم والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية، بما يحقق أعلى مستويات الرقابة ويحافظ على صحة وسلامة المواطنين.