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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انتشال جثماني شابين جرفتهما مياه النيل 50 كيلومترًا بسمالوط بالمنيا

انتشال جثتي الشابين
انتشال جثتي الشابين
ايمن رياض

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالمنيا، من انتشال جثماني شابين لقيا مصرعهما غرقًا في نهر النيل، خلال الاستحمام أمام قرية النحال التابعة لمركز أبوقرقاص بعدما جرفتهما المياه لمسافة تقارب 50 كيلومترًا حتى عُثر عليهما أمام مركز سمالوط، بعد 4 أيام من البحث المستمر.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا  من غرفة عمليات النجدة، يفيد بتمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثماني “إسلام. م” و"زياد. م"، اللذان تعرضا للغرق قبل 4 أيام، لتتمكن فرق البحث من العثور عليهما داخل مجرى النيل بنطاق مركز سمالوط.

وجرى نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى سمالوط النموذجي، تحت تصرف جهات التحقيق، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

وكلفت النيابة العامة الدكتور محمد صلاح، مفتش صحة المركز، بتوقيع الكشف الطبي على الجثمانين، وأكد التقرير أن الوفاة نتجت عن إسفكسيا الغرق، دون وجود أي شبهة جنائية.

وعقب انتهاء أعمال المناظرة والكشف الطبي، صرحت النيابة العامة بدفن الجثمانين، مع تكليف جهات البحث باستكمال التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.

المنيا غرق نهر النيل سمالوط الاستحمام

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