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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بن جفير يقتحم المسجد الأقصى وسط حماية قوات الاحتلال

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن هناك فترتين من اقتحامات المسجد الأقصى، الفترة الصباحية، والتي انتهت قبل قليل، حيث أغلقت شرطة الاحتلال باب المغاربة أمام المستوطنين المقتحمين، بعد تسجيل اقتحام 3228 مستوطنًا، يتقدمهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، إلى جانب عدد من الوزراء، وأعضاء الكنيست، وأعضاء في الائتلاف الحكومي، الذين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، على قناة القاهرة الإخبارية، أنه بعد قليل، ستعيد شرطة الاحتلال فتح باب المغاربة مجددًا لبدء فترة الاقتحامات المسائية، لافتة إلى أن الفترة المسائية تشهد، من حيث الأعداد، عددًا أقل من المقتحمين، إلا أن ذلك لا ينفي استمرار الاقتحامات، خاصة مع استغلال الجماعات المتطرفة للمناسبات الدينية لتوسيع نطاق اقتحاماتها.

وأشارت إلى أنه يصادف اليوم ما يُعرف بذكرى "خراب الهيكل"، أو التاسع من آب في التقويم العبري، وهو اليوم الذي يعتقد فيه، وفق الروايات التلمودية، أنه شهد هدم الهيكل الأول والثاني.

وأوضحت أنه منذ ساعات مساء أمس، شهدت مدينة القدس مسيرات واسعة، أُغلقت على إثرها محاور وطرق رئيسية، كما تحولت المدينة اليوم إلى ما يشبه السجن الكبير والثكنة العسكرية، نتيجة الانتشار الكثيف لقوات شرطة الاحتلال، التي تؤمّن هذه الاقتحامات.

ولفتت إلى أنه لا تقتصر الإجراءات الأمنية على محيط المسجد الأقصى، بل تمتد أيضًا إلى ساحة البراق، وإلى مداخل بلدة سلوان، حيث تُفرض إجراءات مشددة بالتزامن مع هذه المناسبة.

القدس المسجد الأقصى الاحتلال بن جفير

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