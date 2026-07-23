لمواجهة الموجة الحارة.. محافظة المنوفية تكرم جنود الميدان بتوزيع المياه والعصائر

شهدت محافظة المنوفية صباح مبادرة " كتر خيركم" والتي تهدف إلى تكريم عمال النظافة بجزء بسيط خلال الموجة الحارة التي تعيشها البلاد خلال الأيام الحالية بتوزيع مياة وعصائر على العمال.

المبادرة بدأت في مركز ومدينة الباجور، حيث قام رئيس مجلس المدينة بالنزول إلى شوارع المدينة ومعه مجموعة من العصائر والنيابة وقام بتوزيعها على العمال للترطيب عليهم خلال الموجة الحارة من شهر يوليو الحالي

وأكد رئيس المدينة أن عمال الميدان هم الركيزة الأساسية في الحفاظ على نظافة المدينة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيدًا بإخلاصهم وتفانيهم في العمل رغم الظروف المناخية الصعبة.

ورفعت هذه المبادرة الروح المعنوية للعاملين، بينما تصدّر شعار "كتر خيركم" المشهد، في رسالة تقدير وامتنان لكل يد تعمل بإخلاص من أجل خدمة المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع مركز ومدينة الباجور.