بعد أكثر من شهر.. وفاة الابنة الرابعة من أسرة حادث الطريق الزراعي بالمنوفية

خيم الحزن على مركز قويسنا بعد خبر وفاة الابنة الرابعة من أسرة قرية ابنهس ضحية حادث التصادم على الطريق الزراعي امام القرية بعد وجودها أكثر من شهر في العناية المركزة.

وقد شهد الطريق الزراعي منذ شهر حادث تصادم توكتوك مع عربية نصف نقل كانت متوقفة بجانب الطريق وكان يقود التوكتوك الابن الأكبر من الأسرة ويبلغ من العمر 15 عام، والذي توفى مع والدته وأخيه الاصفر على الفور في الحادث وتم نقل البنتين جنا وجودي إلى المشفى تحت الملاحظة.

وبعد أيام ندمن الحادث خرجت الابنة الصغري وهي جودي واستمرت جنا بحالتها الغير مستقرة في المستشفى، وقد صرح الأب بأنه تفاجأ بالخبر وعندما ذهب إلى المستشفى تفاجأ بالحادث الصعب ووفاة كلا من زوجته وابناؤه وكان يتمنى أن تتماثل جنا للشفاء لتكون سند لأختها في الدنيا

اليوم تكتب النهاية وتعود جنا إلى منزلها لكن كجثة ويتم دفنها وجمعها بأمها وشقيقيها في الجنة بعد أيام طويلة في العناية المركزة ومصارعتها الموت.