لدعم المشروعات الاستراتيجية.. رئيس جامعة المنوفية في لقاء مع النواب

التقى رئيس جامعة المنوفية الدكتور أحمد القاصد بمجموعة من من النواب خلال هذه الفترة، حيث التقى بالنائب هشام عبد الواحد، والنائب شبل ضحى، والنائب إبراهيم خليف، لبحث سبل دعم مشروعات الجامعة الاستراتيجية وتعزيز دورها في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية بمحافظة المنوفية.

كما تأتي هذه اللقاءات تأكيدا على التواصل مع مختلف مؤسسات الدولة، وتعزيز الشراكة مع ممثلي الشعب، بما يدعم خطط التنمية المستدامة، ويؤكد الدور الوطني للجامعة كبيت خبرة علمي ومجتمعي يسهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية 2030.

وأكد الدكتور أحمد القاصد أن الجامعة تؤمن بأهمية التكامل مع أعضاء مجلس النواب باعتبارهم شركاء أساسيين في دعم مسيرة التنمية، مشيراً إلى أن الجامعة تواصل تنفيذ خططها الطموحة لتطوير المنظومة التعليمية والطبية والبحثية، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتناولت اللقاءات استعراض المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي تنفذها الجامعة، وفي مقدمتها توسعات معهد الأورام التي تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية ورفع كفاءة الخدمات العلاجية لمرضى الأورام، ومشروع المجمع الطبي الذي يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة الرعاية الصحية والتعليم الطبي، إلى جانب مشروع جامعة المنوفية التكنولوجية الأهلية الذي يسهم في إعداد كوادر تكنولوجية مؤهلة تواكب متطلبات سوق العمل، فضلاً عن مناقشة خطة الجامعة لاستثمار وتطوير أرض مدينة السادات من خلال إقامة مشروعات تعليمية وبحثية وتنموية جديدة، بما يعزز الدور الريادي للجامعة في دعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.

كما شهدت اللقاءات مناقشات موسعة حول عدد من الطلبات والمقترحات التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب لخدمة أبناء دوائرهم، حيث أكد رئيس الجامعة حرص الجامعة على دراسة جميع الطلبات والاستجابة لها في إطار الإمكانات المتاحة، ووفقًا للضوابط والقوانين واللوائح المنظمة للعمل بالجامعة، بما يحقق الصالح العام ويضمن تقديم أفضل الخدمات التعليمية والطبية والمجتمعية للمواطنين.

وأعرب الدكتور أحمد القاصد عن خالص شكره وتقديره للسادة أعضاء مجلس النواب على دعمهم المستمر لجامعة المنوفية، وحرصهم الدائم على مساندة مشروعاتها الاستراتيجية، مؤكداً أن هذا التعاون البنّاء يجسد روح الشراكة بين مؤسسات الدولة، ويسهم في تسريع تنفيذ المشروعات القومية والتنموية التي تقودها الجامعة، بما يعود بالنفع على أبناء محافظة المنوفية ويعزز مكانتها كصرح علمي وطبي رائد.

ومن جانبهم، أكد النواب دعمهم الكامل لخطط الجامعة ومشروعاتها المستقبلية، مشيدين بما تشهده جامعة المنوفية من تطور غير مسبوق في المجالات التعليمية والطبية والبحثية، ومؤكدين استمرار التعاون مع إدارة الجامعة بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات التي تخدم أبناء المحافظة وترتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.