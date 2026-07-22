رحيل جماعي في الهلال السعودي.. 6 لاعبين غادروا الزعيم حتى الآن

استمر نادي الهلال السعودي في تنفيذ خطته لإعادة تشكيل قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما أعلن رسميًا انتقال عبد الكريم دارسي إلى أبها على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، ليصبح اللاعب السادس الذي يرحل عن صفوف "الزعيم" هذا الصيف.

وأعلن الهلال عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" انتهاء ارتباط دارسي بالفريق خلال الموسم المقبل، متمنيًا له التوفيق في خطوته الجديدة، بينما احتفى نادي أبها بانضمام اللاعب، مؤكدًا استعداده لبدء مشواره مع الفريق.

وانضم دارسي إلى قائمة المغادرين عن الهلال، والتي تضم محمد القحطاني بعد انتقاله إلى القادسية، والبرازيلي ماركوس ليوناردو المنتقل إلى أياكس أمستردام الهولندي، بالإضافة إلى الإسباني بابلو ماري الذي انتهى عقده مع النادي، وأحمد أبو راسين وعبد الله رديف اللذين غادرا الفريق في وقت سابق من الشهر الجاري.

وجاءت إعارة دارسي ضمن رغبة إدارة الهلال في منح اللاعب مساحة أكبر للمشاركة، بعدما تراجعت فرص حصوله على دقائق لعب منتظمة مع الفريق الأول، ليخوض تجربة جديدة تساعده على تطوير مستواه واكتساب مزيد من الخبرات.

وكان دارسي، البالغ من العمر 23 عامًا، قد انضم إلى الهلال في الصيف الماضي قادمًا من الأهلي في صفقة انتقال حر، ووقع عقدًا يمتد لخمس سنوات، قبل أن يشارك مع الفريق الأزرق في 28 مباراة بمختلف البطولات، ليبدأ الآن تحديًا جديدًا بقميص أبها.