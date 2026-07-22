خالد الغندور: لا زيادة في مقاعد أفريقيا.. وأمل الأهلي مرتبط بعدم حصول الزمالك على الرخصة

أكد الإعلامي خالد الغندور، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه لا توجد أي زيادة في عدد الأندية المشاركة بالبطولات الأفريقية خلال الموسم الحالي، سواء في دوري أبطال أفريقيا أو كأس الكونفدرالية.

وأضاف الغندور أن الأمل الوحيد لمشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، وفقًا لما ذكره، يتمثل في عدم تمكن الزمالك من استخراج الرخصة الأفريقية، وهو ما قد يمنح الأهلي فرصة المشاركة بدلًا منه.



الأهلي يعيد تشكيل هجومه

دخل الأهلي الميركاتو الصيفي بهدف واضح يتمثل في زيادة القوة الهجومية للفريق بعدما عانى في بعض فترات الموسم الماضي من تراجع الفاعلية أمام المرمى.

ولهذا السبب نجحت الإدارة في التعاقد مع الجزائري منصف بقرار قادمًا من دينامو زغرب الكرواتي والمغربي سفيان بن جديدة مهاجم المغرب الفاسي إلى جانب أقطاي عبد الله القادم من إنبي بينما ضم أيضًا لاعب الوسط علي محمود لتدعيم خط الوسط.

ولم تتوقف الخيارات الهجومية عند الصفقات الجديدة إذ يضم الفريق أيضًا محمد رأفت الذي تم تصعيده من قطاع الناشئين إلى جانب إمكانية الاعتماد على طاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي في مركز المهاجم عند الحاجة وهو ما خلق حالة من الزحام غير المسبوق داخل الخط الأمامي.