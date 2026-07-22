بهاء الدين محمد يوضح شكل تعاونه مع عمرو دياب فى ألبومه الجديد

نشر الشاعر بهاء الدين محمد تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يرد فيه على تساؤلات جمهوره بشأن تعاونه مع عمرو دياب فى ألبومه الجديد “حبيتك”.

وكتب بهاء الدين محمد: اللي مهتمين وبيبعتولي يسألوا عن ألبوم عمرو دياب، أنا فعلًا عملت معاه 3 أغانٍ أفكار جديدة زي ما عودتكم، وهما أغنيتين لحن عمرو دياب وأغنية لحن الفنان شادي حسن، ولا أعلم أي حاجة، وده قراره هو.. ونشوف، وشكرًا على اهتمامكم وحبكم واحترامكم".

تفاصيل ألبوم عمرو دياب

الألبوم الجديد هو السادس والثلاثين في مسيرة الهضبة صاحب أعلى مبيعات في تاريخ الأغنية المصرية والعربية الحديثة.

وكان الهضبة قد طرح اليوم برومو جديد وهو عبارة عن مقطع موسيقي من إحدى أغاني الألبوم، وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتعاون الهضبة في ألبومه الجديد مع نخبة من أهم صناع الأغنية في مصر والوطن العربي، حيث انتهى مؤخرًا من تسجيل جميع أغاني الألبوم وإعدادها للطرح.

يذكر أن النجم الكبير عمرو دياب يستعد خلال الفترة القادمة لإحياء حفل كبير في تركيا وذلك يوم ٢ أغسطس.