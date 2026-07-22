«شبانة»: تأخر إعلان رخص الأندية يُثير التساؤلات.. والأهلي يستعد لإصدار بيان رسمي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن تأخر لجنة التراخيص في إعلان الأندية الحاصلة على الرخصة يُثير العديد من التساؤلات، رغم انتهاء بعض الأندية من استيفاء جميع المستندات المطلوبة.

وقال “شبانة”، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يُذاع على قناة CBC: "لجنة التراخيص ليه مأخرة إعلان حصول الأندية على الرخصة، وفي أندية مخلصة كل أوراقها بالفعل".

وأضاف: "مفيش حد في مصر يتمنى إن الزمالك ما يحصلش على الرخصة، والجميع يتمنى أن ينهي النادي أزماته ويحصل عليها".

وأشار إلى أن هناك حديثًا عن إصدار النادي الأهلي بيانًا خلال الساعات المقبلة، للاستفسار عن أسباب تأخر إعلان رخص الأندية، والتساؤل عن موعد إعلان حصوله على الرخصة.

وأوضح “شبانة” أن لجنة التراخيص من المفترض أن تمنح الرخص للأندية التي استوفت الشروط، مع منح مهلة للأندية التي لا تزال تعاني من أزمات لحين إنهاء ملاحظاتها.

واختتم تصريحاته قائلًا: "نتمنى أن ينهي الزمالك أزماته ويحصل على الرخصة، خاصة بعد مخاطبة اللاعب إبراهيما نداي لاتحاد الكرة والاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، لإبلاغهما بعدم حصوله على مستحقاته المالية واستمرار أزمته مع النادي".