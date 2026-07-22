شبانة: الأهلي يُفاوض طارق علاء .. و«زد» يتحرّك لتعويضه بلاعب الزمالك

كشف الإعلامي محمد شبانة عن تحركات جديدة في سوق الانتقالات الصيفية، مؤكدًا دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع نادي زد للتعاقد مع اللاعب طارق علاء، في إطار تدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال “شبانة”، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يُذاع على قناة CBC: "الأهلي يفاوض نادي زد للتعاقد مع طارق علاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

وأضاف أن إدارة نادي زد بدأت التحرّك لتعويض رحيل اللاعب، حيث دخلت في مفاوضات مع أحمد محمود، لاعب نايد الزمالك، ليكون أحد البدائل المحتملة حال إتمام انتقال طارق علاء إلى الأهلي.

وأشار “شبانة” إلى أن زد يواصل أيضًا مفاوضاته مع حسام أشرف، ضمن خطة النادي لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم المقبل.