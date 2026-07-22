محمد صلاح: رحيل معتمد جمال عن الزمالك «غير منطقي».. والتعاقد مع رازوفيتش «مخاطرة»

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن قرار رحيل معتمد جمال عن قيادة الفريق الأول لكرة القدم لم يكن منطقيًا، معربًا عن استغرابه من تأخر حسم مصير المدرب رغم قيادته الفريق للتتويج بلقب الدوري المصري.

وقال صلاح، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة CBC: "رحيل معتمد جمال عن الزمالك قرار غير منطقي، ولا أفهم سبب تأخير حسم مصيره، بعدما ظل شهرين لا يعرف هل سيستمر أم سيرحل، رغم أنه قاد الفريق للفوز بالدوري".

وأضاف: "التعاقد مع المدرب الصربي فوك رازوفيتش يمثل مخاطرة، لأنه لا أحد يستطيع الجزم بنجاحه أو فشله مع الزمالك في الفترة المقبلة".

وشدد نجم الزمالك السابق على أهمية توفير الاستقرار المالي داخل النادي، قائلًا: "لازم يكون في سيولة مالية لسداد رواتب اللاعبين، وده دور مجلس الإدارة، بجانب التركيز على فترة الإعداد، خاصة أن الفريق لم يبرم صفقات جديدة حتى الآن".

واختتم تصريحاته بالمقارنة بين الجهاز الفني للزمالك ونظيره في بيراميدز، مؤكدًا: "ماكويينا سبق أن واجه بيراميدز أكثر من مرة ويعرف إمكانيات لاعبيه جيدًا، على عكس مدرب الزمالك الجديد الذي لا يملك أي معرفة بالفريق في الوقت الحالي".