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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزارة الخارجية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بثورة 23 يوليو المجيدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
القسم الخارجي

وجّهت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.


وقالت وزارة الخارجية "في الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، تتقدّم وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري العظيم".


وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها، عن اعتزازها بهذه المناسبة الوطنية الخالدة التي مثلت محطة تاريخية فارقة أعادت رسم ملامح الدولة المصرية، ومهدّت الطريق نحو بناء وطن يقوم على قيم الكرامة والعدالة والاستقلال الوطني.


يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيها السفارات المصرية في أنحاء العالم في إقامة احتفالات بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

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