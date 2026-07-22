إصابة 32 شخصًا في تصادم أتوبيس سياحي ونقل بطريق رأس سدر – عيون موسى

أصيب 32 شخصًا، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس سياحي وسيارة نقل على طريق رأس سدر – عيون موسى بمحافظة جنوب سيناء، حيث جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى رأس سدر العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وفي إطار توجيهات اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال إسماعيل، محافظ جنوب سيناء، بالمتابعة الفورية للحوادث وسرعة التعامل معها، تلقت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بلاغًا من مجلس مدينة رأس سدر، يفيد بوقوع الحادث بعد كارتة أبو صويرة على الطريق الجديد في اتجاه عيون موسى.

وعلى الفور، وجّه المحافظ برفع درجة الاستعداد والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، والدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى رأس سدر العام، مع توفير الرعاية الطبية اللازمة ومتابعة حالتهم الصحية.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الاتوبيس كان ضمن فوج سياحي يضم 22 أتوبيسًا انطلق، صباح اليوم، من مدينة شرم الشيخ متجهًا إلى منطقة أهرامات الجيزة.

وأسفر الحادث، بحسب البيانات الأولية، عن إصابة 32 شخصًا، بينهم 27 مواطنًا تركيًا، و4 مصريين، ومواطن من جمهورية أذربيجان.

وأوضحت الجهات المختصة أن حالة 4 مصابين تتراوح بين المتوسطة والخطيرة، بينما وُصفت الحالة الصحية لباقي المصابين بالمستقرة.

وأكد محافظ جنوب سيناء استمرار المتابعة الميدانية للحادث، والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والصحية والأمنية، لضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، مع متابعة تطورات الموقف أولًا بأول.