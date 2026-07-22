قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأقمار الصناعية تكشف سيطرة الاحتلال على 65% من غزة
وزير المالية: رسائل محفزة لدعم المصدرين و 48 مليارًا مخصصات بالموازنة
6 قرارات في الزمالك بشأن بيع وإعارة اللاعبين
رئيس النواب: ثورة 23 يوليو يوم مجيد شكّل وجدانًا جديدًا ومنعطفًا تاريخيًا في مسيرة الوطن
نيفين منصور: صرف 12.6 مليار جنيه بمخصصات بالموازنة لدعم 2500 شركة مصدرة
وعاظ الأزهر ينتشرون على المقاهي ومراكز الشباب في قوافل لتصحيح المفاهيم المغلوطة.. صور
أطول جوازة استمرت 4 سنوات.. عمر خيرت يكشف عدد زيجاته
جيش الاحتلال: لا شظايا داخل إسرائيل بعد الهجوم الصاروخي على العقبة
وزير الكهرباء: استمرار خطة دعم وتقوية الشبكة القومية لمواكبة الزيادة فى الطلب
رسالة ثقة جديدة.. وزير الصناعة يشهد دخول السيارات الأمريكية إلى السوق المحلي
بقوة 4.6 ريختر.. هزة أرضية تضرب مدينة كوريلسك الروسية
البترول تعلن كشفًا جديدًا للغاز في الصحراء الغربية وإنتاج 40 مليون قدم مكعب يوميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة 32 شخصًا في تصادم أتوبيس سياحي ونقل بطريق رأس سدر – عيون موسى

حادث التصادم
حادث التصادم
ايمن محمد

أصيب 32 شخصًا، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس سياحي وسيارة نقل على طريق رأس سدر – عيون موسى بمحافظة جنوب سيناء، حيث جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى رأس سدر العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وفي إطار توجيهات اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال إسماعيل، محافظ جنوب سيناء، بالمتابعة الفورية للحوادث وسرعة التعامل معها، تلقت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بلاغًا من مجلس مدينة رأس سدر، يفيد بوقوع الحادث بعد كارتة أبو صويرة على الطريق الجديد في اتجاه عيون موسى.

وعلى الفور، وجّه المحافظ برفع درجة الاستعداد والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، والدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى رأس سدر العام، مع توفير الرعاية الطبية اللازمة ومتابعة حالتهم الصحية.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الاتوبيس كان ضمن فوج سياحي يضم 22 أتوبيسًا انطلق، صباح اليوم، من مدينة شرم الشيخ متجهًا إلى منطقة أهرامات الجيزة.

وأسفر الحادث، بحسب البيانات الأولية، عن إصابة 32 شخصًا، بينهم 27 مواطنًا تركيًا، و4 مصريين، ومواطن من جمهورية أذربيجان.

وأوضحت الجهات المختصة أن حالة 4 مصابين تتراوح بين المتوسطة والخطيرة، بينما وُصفت الحالة الصحية لباقي المصابين بالمستقرة.

وأكد محافظ جنوب سيناء استمرار المتابعة الميدانية للحادث، والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والصحية والأمنية، لضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، مع متابعة تطورات الموقف أولًا بأول.

جنوب سيناء حادث تصادم أتوبيس سياحى إصابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كأس العالم

منتخب مصر يحتل مركزًا سلبيًا في إحصائيات كأس العالم 2026 | تفاصيل

أحداث نهائي كأس العالم

قرار عاجل من فيفا بشأن أحداث مباراة إسبانيا والأرجنتين .. ماذا حدث؟

مشغولات ذهبية

عيار 21 يقترب من 6 آلاف .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

حامد عبدالله

إنبي يوافق على رحيل حامد عبد الله إلى الأهلي .. بشرط

أسعار الدواجن

بعد جدل الهرمونات .. هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم

ترامب وبن سلمان

اتفاق تاريخي .. ترامب يوافق على منح السعودية برنامجًا نوويًا و«اليورانيوم» في الطريق

محمد صلاح

أسطورة تركيا يتحدّث عن انتقال محمد صلاح إلى بشكتاش .. ويؤكد: سيصبح قائد الفريق

الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر اليوم الأربعاء 22-7-2026

ترشيحاتنا

غسان صليبا

وفاة شقيق غسان صليبا وتأجيل حفله في لبنان

تامر حسني

تامر حسني يطلق ألبوم «مش هتكرر» حصريا عبر أنغامي ويعلن: خلوا الصيف يبدأ

نوال الزغبي

أجواء صيفية.. نوال الزغبي تطرح اغنيتها الجديدة.. غدا

بالصور

تكثيف أعمال التشجير وتجميل الشوارع والميادين بمدن وقرى الشرقية

تشجير
تشجير
تشجير

بخطوات سهلة .. طريقة عمل الجبن من اللبن الرايب في المنزل

طريقة عمل الجبن
طريقة عمل الجبن
طريقة عمل الجبن

احذر .. 10 أشياء لا تضعها في الميكروويف أبدًا

10 أشياء لا تضعها في الميكروويف أبدًا
10 أشياء لا تضعها في الميكروويف أبدًا
10 أشياء لا تضعها في الميكروويف أبدًا

شبحية ومتعددة المهام.. طائرات أمريكية تحلق في سماء إيران

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد