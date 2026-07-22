التجهيزات الأخيرة لحفل زفاف عمر مرموش في إيطاليا.. أجواء خاصة بعيدا عن الأضواء

تتواصل الاستعدادات الأخيرة لحفل زفاف عمر مرموش، نجم منتخب مصر ونادي مانشستر سيتي، والذي يقام في منطقة بحيرة كومو الإيطالية، وسط أجواء راقية وخصوصية كبيرة، حيث أظهرت الصور جانبًا من موقع الاحتفال والتجهيزات النهائية للحفل.

عمر مرموش

وحرص مرموش على أن يكون الحفل بعيدًا عن الأضواء، مع فرض إجراءات تمنع التصوير داخل مكان الاحتفال، واقتصار الدعوات على أفراد العائلة والمقربين فقط، حفاظًا على خصوصية المناسبة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من موقع الحفل، إلى جانب تصميم يحمل اسم العروسين "Mr. & Mrs. Marmoush"، في انتظار انطلاق مراسم الزفاف خلال الساعات المقبلة.