ورشة عمل لتعزيز الدعم الفني وتطوير الأداء بمديريات الإسكان بالمحافظات

نظم قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورشة عمل مجمعة تحت عنوان: "التعظيم والدعم الفني لدور مديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات"، بمقر الوزارة، بحضور قيادات قطاع الإسكان والمرافق وقطاع التشييد والمقاولات والإدارة المركزية للموارد البشرية.

وذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة التنسيق المستمر وتوحيد الجهود بين ديوان عام الوزارة ومديريات الإسكان والمرافق بكافة المحافظات.

ترأس ورشة العمل المهندس مصطفى النجار - وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق، والمهندس عمرو عبد الهادي، وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع التشييد والمقاولات، وركزت الورشة على كيفية الارتقاء بمستوى الأداء الفني والإداري، وبناء القدرات البشرية، وتعزيز كفاءة الكوادر الوظيفية.

وأكد المهندس مصطفى النجار، أن هذه الورشة تأتي في إطار حرص قطاع الإسكان والمرافق - بصفته الذراع التنظيمي والفني للوزارة - على تفعيل آليات التكامل المؤسسي مع مديريات الإسكان، وتقديم الدعم الفني الكامل لها، مشيرًا إلى دور القطاع المحوري في توحيد الرؤى الفنية، ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية، وضمان تطبيق التشريعات العمرانية بكفاءة عالية، وهو ما يعكس استراتيجية الوزارة في التطوير المؤسسي الشامل.

وتضمنت الورشة استعراضا لأحدث إصدارات الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية بالمديريات وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، ومتابعة توافر الأراضي الصالحة للبناء بالمشروعات، كما ناقشت الورشة الأثر التطبيقي لقوانين الإسكان والبناء والتنمية العمرانية، ومتابعة منظومة الصيانة والنظافة بالمشروعات السكنية، وبحث التحديات المتعلقة بـ "التعويضات وفروق الأسعار"، ووضع آليات لرفع الكفاءة البشرية والدعم المؤسسي.

وفي ختام الورشة، قام رؤساء القطاعات بتوزيع شهادات التقدير على المشاركين، تأكيداً على أهمية تعزيز ثقافة التطوير المستمر، وتحفيزاً للكوادر الفنية بالمديريات على مواصلة العمل المشترك، بما ينعكس على مصلحة المواطن المصري ويضمن تحقيق مستهدفات الدولة المصرية في قطاع الإسكان والبناء التنمية العمرانية.