ياسمين عبد العزيز: تأخرت في التعاون مع السقا.. وخلي بالك من نفسك عودة قوية للسينما| خاص

تواصل ياسمين عبد العزيز، حصد ردود الفعل الإيجابية بعد عودتها إلى شاشة السينما من خلال فيلم «خلي بالك من نفسك»، الذي تشارك في بطولته مع أحمد السقا، في عمل يجمع بين الأكشن والكوميديا، ويعد أول أعمالها السينمائية بعد سنوات من الغياب، لتعود من خلاله بتجربة مختلفة تحمل العديد من المفاجآت والمغامرات.

وفي حوار مع صدى البلد، كشفت ياسمين عبد العزيز العديد من كواليس الفيلم، وتحدثت عن تعاونها مع أحمد السقا، ورأيها في المنافسة السينمائية، وسر حفاظها على جمالها، وأسباب غيابها عن السينما خلال السنوات الماضية.

س: حدثينا عن فيلم «خلي بالك من نفسك» وشخصية فريدة الشندويلي؟

ج: أجسد شخصية فريدة الشندويلي، وهي تاجرة سلاح، والشخصية مختلفة وجديدة بالنسبة لي. الفيلم يجمع بين الأكشن والكوميديا، ويضم الكثير من المغامرات والمواقف المفاجئة، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.

س: كيف ترين التعاون مع أحمد السقا بعد سنوات من لقائكما في مسرحية «كده أوكي»؟

ج: سعيدة جدًا بالتعاون مع أحمد السقا، وأشعر أن هذا التعاون تأخر كثيرًا، وكان من المفترض أن نجتمع في عمل سينمائي منذ سنوات. أول تعاون بيننا كان في مسرحية «كده أوكي»، والحمد لله جاء اللقاء السينمائي الآن من خلال «خلي بالك من نفسك»، وهو عمل مختلف ومليء بالمغامرات والمفاجآت.

س: ما رأيك في المنافسة بين الأفلام المعروضة خلال الفترة المقبلة؟

ج: المنافسة الصحية شيء جميل جدًا، وأتمنى النجاح لكل الأفلام. وجود أعمال متنوعة وقصص مختلفة يصب في مصلحة الجمهور، لأنه يمنحه فرصة مشاهدة أفلام متنوعة ومتميزة.

س: ما سر حفاظك على جمالك ولياقتك؟

ج: أهتم بالنوم مبكرًا والاستيقاظ مبكرًا، وأحرص على ممارسة الرياضة والذهاب إلى الجيم باستمرار، وأهتم بعباداتي والتقرب إلى الله، كما أحافظ على وزني، وأعتقد أن كل هذه الأمور تساعدني كثيرًا.

س: هل تفضلين الدراما أم السينما؟

ج: أحب الاثنين، سواء الدراما أو السينما، لكنني كنت غائبة عن السينما لأنني لم أجد السيناريو المناسب. كنت أريد العودة بعمل قوي ومختلف، ولذلك عندما وجدت «خلي بالك من نفسك» شعرت أنه التوقيت المناسب للعودة، وأتمنى أن تكون العودة عند حسن ظن الجمهور.

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