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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ياسمين عبد العزيز لصدى البلد: أنا حلوة طول عمري.. وروحي الحلوة سر جمالي (فيديو)

النجمة ياسمين عبد العزيز
النجمة ياسمين عبد العزيز
أوركيد سامي

تصدرت النجمة ياسمين عبد العزيز  تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعليقها الطريف على سؤال حول سر حفاظها على جمالها، وذلك خلال لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري.

وخلال اللقاء، سألتها مذيعة صدى البلد عن السر وراء حفاظها على جمالها، لترد ياسمين مازحة: "هو يعني إيه سؤال إزاي بحافظ على جمالي؟ أنا حلوة وبحلو طول عمري."

وردت عليها قائلة: "عشان أنتِ حلوة يا ياسمين طول عمرك." لتؤكد ياسمين مرة أخرى بابتسامة: "أنا حلوة طول عمري."

وكشفت ياسمين عبد العزيز بعد ذلك عن العادات التي تحرص عليها للحفاظ على جمالها، موضحة أنها تهتم بالنوم مبكرًا، وممارسة التمارين الرياضية والذهاب إلى الجيم، إلى جانب الالتزام بنظام غذائي صحي.

وأضافت أن الجانب النفسي والروحي يمثلان جزءًا مهمًا من جمال الإنسان، مؤكدة أنها تحرص على التقرب إلى الله، وأن جمال الروح والطاقة الإيجابية ينعكسان على المظهر الخارجي.

واختتمت حديثها قائلة: "لما الروح تبقى حلوة، الشكل بيبقى حلو."

ويشارك في بطولة الفيلم الفنان أحمد السقا، والفنانة ياسمين عبد العزيز، إلى جانب لبلبة، ومحمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف، بينما يحمل العمل العديد من المفاجآت سواء على مستوى الأحداث أو الشخصيات.
 

الفيلم من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج Synergy Plus، فيما تتولى Synergy Film توزيعه داخل مصر، بينما تتولى Go Media توزيعه في الأسواق الخارجية، ضمن خطة لطرح الفيلم في عدد من الدول العربية والعالمية.

https://youtube.com/shorts/9CoibUc_8kM?si=L7bnQoPQa_ToBZRn

النجمة ياسمين عبد العزيز اخبار الفن نجوم الفن

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