إيران.. مقـ.تل 53 شخصا وإصابة 592 جراء الهجمات الأمريكية منذ 27 يونيو

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 53 شخص وإصابة 592 أخرين جراء الهجمات الأمريكية على إيران منذ 27 يونيو حتى الآن.

وفي وقت لاحق ؛ أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بوقوع غارات جوية أمريكية على عدد من المواقع في غرب وجنوب إيران خلال ليلة الأربعاء في الليلة الحادية عشر من القصف.



فيما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية (IRIB) بتفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة طهران، على الرغم من عدم ورود تقارير فورية عن وقوع أضرار، كما أفادت بوقوع غارات جوية على مدينة كابوداراهانج، الواقعة على بعد حوالي 150 ميلاً غرب العاصمة طهران.

كما تعرضت مدينة تبريز الواقعة في شمال غرب إيران للقصف، وأفادت وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، نقلاً عن السلطات المحلية، بوقوع غارات أيضاً في تشافار وعبدنان في محافظة إيلام الغربية.