هاني حنا: الحكومة ومجلس النواب قدما نموذجًا للشراكة الوطنية.. ومستمرون في خدمة المواطنين

أكد المستشار هاني حنا، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تنظر بتقدير بالغ إلى ما حققه مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، مشددًا على أن التعاون والتنسيق المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يمثلان أحد أهم عوامل نجاح الدولة في تنفيذ خطط التنمية وتحقيق مصالح المواطنين.

وأضاف، خلال كلمته في ختام دور الانعقاد، أن الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تثمن الأداء الوطني والبرلماني الذي شهده المجلس، والذي عكس ممارسة ديمقراطية مسؤولة وحوارًا جادًا حول مختلف القضايا التشريعية والرقابية.

مجلس النواب لم يكن مجرد منصة لإقرار التشريعات

وأشار حنا إلى أن مجلس النواب لم يكن مجرد منصة لإقرار التشريعات، بل كان ساحة للنقاش المسؤول وتبادل الرؤى بما يخدم المصلحة العامة، مؤكدًا أن اختلاف وجهات النظر داخل البرلمان شكل مصدرًا للإثراء وعكس نضج التجربة البرلمانية.

وأوضح أن دور الانعقاد جاء في ظل ظروف إقليمية ودولية معقدة، إلا أن الدولة المصرية واصلت مسيرتها بثبات بفضل القيادة السياسية وتماسك مؤسساتها الوطنية، وهو ما انعكس على استمرار تنفيذ خطط التنمية والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأكد وزير الشؤون النيابية، أن البرلمان نجح في إقرار حزمة من التشريعات المهمة التي دعمت منظومة الحماية الاجتماعية، وأسهمت في تعزيز الانضباط المالي، وتطوير التشريعات الاقتصادية، إلى جانب الموافقة على اتفاقيات ومشروعات قوانين تستهدف دعم الأمن الغذائي والطاقة والتنمية المستدامة.

كما أشاد بالدور الرقابي الذي مارسه النواب، مؤكدًا أن طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية عكست اهتمامًا حقيقيًا بقضايا المواطنين، وأن أداء النواب، سواء من الأغلبية أو المعارضة أو المستقلين، اتسم بالجدية والإخلاص والمسؤولية الوطنية.

وثمّن حنا تعاون الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية مع اللجان النوعية، مؤكدًا أن هذا التنسيق يجسد الشراكة المؤسسية بين الحكومة والبرلمان، ويسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

واختتم كلمته بالتأكيد على استمرار الحكومة في تعزيز التعاون مع مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن مواجهة التحديات، ودعم مسيرة التنمية، وتحقيق تطلعات المواطنين، مشيدًا بجهود رئيس مجلس النواب وهيئة المكتب والنواب والأمانة العامة في إنجاح أعمال دور الانعقاد الأول.