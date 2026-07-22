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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تزامنًا مع ارتفاع الحرارة.. لماذا تخرج الثعابين والنمس من جحورها الطبيعية؟

ارشيفية
ارشيفية
منار عبد العظيم

مع تكرار رصد الثعابين والزواحف والقوارض في عدد من المحافظات خلال الأسابيع الأخيرة، تصاعدت حالة من الجدل والقلق بين المواطنين، خاصة بعد تداول مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي توثق ظهور هذه الكائنات بالقرب من المناطق السكنية والزراعية، بالتزامن مع تسجيل بعض حالات الإصابة بلدغات الثعابين في عدد من المحافظات.

وفي الوقت الذي أثارت فيه هذه المشاهد مخاوف لدى كثيرين، أكد متخصصون في علوم البيئة والحيوان أن ما يحدث يرتبط بظروف مناخية وبيئية معروفة، وليس مؤشرًا على انتشار غير طبيعي أو ظاهرة تستدعي الذعر، مشددين على أهمية التعامل السليم مع هذه الكائنات والحفاظ على التوازن البيئي.

خبير بيئي: ما يحدث ليس ظاهرة وإنما نتيجة للتغيرات المناخية

أكد الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، أن زيادة ظهور الثعابين والزواحف خلال الفترة الحالية تعد حدثًا مرتبطًا بارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية، وليس ظاهرة دائمة كما يروج البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أن امتداد فصل الصيف لفترات أطول وارتفاع درجات الحرارة دفعا العديد من الزواحف إلى مغادرة جحورها والبحث عن أماكن أكثر برودة ورطوبة، وهو ما أدى إلى ظهورها في بعض المناطق الزراعية والصحراوية والمجاورة للتجمعات العمرانية الجديدة.

التوسع العمراني يغير موائل الزواحف

وأشار سمعان إلى أن التوسع العمراني في المناطق الصحراوية أدى إلى التداخل مع البيئات الطبيعية التي تعيش فيها الزواحف، الأمر الذي يدفعها إلى مغادرة أماكنها الأصلية والظهور بالقرب من المناطق المأهولة بالسكان.

وأكد أن هذا الظهور لا يعني وجود انتشار واسع أو زيادة غير مسبوقة في أعدادها، وإنما يعكس تغيرًا في أماكن وجودها نتيجة المتغيرات البيئية.

الحفاظ على الثعابين ضرورة لتحقيق التوازن البيئي

وشدد أستاذ الدراسات البيئية على أهمية عدم القضاء العشوائي على الثعابين والزواحف، موضحًا أنها تؤدي دورًا مهمًا في الحفاظ على التوازن البيئي، من خلال التغذي على الفئران والحشرات وعدد من الكائنات التي قد تتسبب في أضرار بيئية وزراعية إذا زادت أعدادها.

وأضاف أن التخلص من هذه الكائنات بشكل عشوائي قد يؤدي إلى خلل في السلسلة الغذائية، مؤكدًا أن التعامل معها يجب أن يكون فقط إذا شكلت خطرًا مباشرًا على الإنسان، مع ضرورة إبلاغ الجهات المختصة للتعامل معها بالطرق الآمنة.

معظم الثعابين غير سامة ولا تهاجم الإنسان

وأشار سمعان إلى أن غالبية الثعابين التي تظهر في المناطق السكنية ليست من الأنواع السامة، موضحًا أن الثعبان بطبيعته لا يهاجم الإنسان، وإنما يلجأ للدفاع عن نفسه فقط عندما يشعر بالخطر أو يتعرض للمطاردة.

ونصح المواطنين بإغلاق الشقوق والفتحات الموجودة بالمنازل، والحفاظ على نظافة محيط المنازل، وعدم محاولة الإمساك بالثعابين أو قتلها عند ظهورها، مع التواصل مع الجهات المختصة للتعامل معها.

أستاذ سموم: النمس حيوان مصري أصيل وليس دخيلًا

من جانبه، أكد الدكتور شريف عبدالله، أستاذ الحيوان والسموم، أن النمس المصري يعد من الحيوانات المتوطنة في مصر منذ آلاف السنين، وليس كائنًا دخيلًا كما يعتقد البعض، لافتًا إلى أنه يؤدي دورًا بيئيًا مهمًا في الحد من انتشار القوارض والثعابين وبعض الزواحف.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أن ظهور النمس بالقرب من القرى والمناطق السكنية خلال الصيف يعد أمرًا طبيعيًا، خاصة في المناطق المحيطة بالأراضي الزراعية والترع، نتيجة التداخل بين الموائل الطبيعية والكتل السكنية.

سبب زيادة ظهور النمس خلال الصيف

وأضاف أن ارتفاع نشاط القوارض والثعابين خلال فصل الصيف يوفر مصدرًا غذائيًا للنمس، وهو ما يفسر زيادة رصده خلال هذه الفترة، مؤكدًا أن الأمر لا يرتبط بأي تغير استثنائي في سلوكه أو أعداده.

وأشار إلى أن النمس من أكثر الحيوانات خجلًا، ويحرص على الابتعاد عن الإنسان فور رؤيته، ولذلك فإن مشاهدته في الطبيعة ليست بالأمر السهل، إذ يحتاج الباحثون إلى فترات طويلة لرصده وتوثيقه.

هل يمثل النمس خطرًا على المواطنين؟

نفى أستاذ الحيوان والسموم صحة ما يتردد بشأن مهاجمة النمس للمواطنين، مؤكدًا أنه لا يهاجم الإنسان بطبيعته، ولا يلجأ للدفاع عن نفسه إلا إذا تعرض لمحاولة الإمساك به أو حاصره أحد.

وأكد أن تداول بعض الروايات غير الدقيقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يسهم في إثارة مخاوف لا تستند إلى حقائق علمية، داعيًا إلى الاعتماد على المعلومات الصادرة عن المتخصصين والجهات المعنية.

إرشادات مهمة عند رصد ثعبان أو زاحف

ودعا الخبراء المواطنين إلى الالتزام بعدد من الإجراءات الوقائية، أبرزها:

  • عدم الاقتراب من الثعابين أو محاولة الإمساك بها.
  • إبلاغ الجهات المختصة فور رصدها.
  • إغلاق الفتحات والشقوق المحيطة بالمنازل.
  • إزالة المخلفات والحشائش الكثيفة التي قد تمثل مأوى للزواحف.
  • تجنب الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدوا أن التعامل الهادئ والواعي مع هذه الكائنات، إلى جانب الحفاظ على التوازن البيئي، يعد أفضل وسيلة للحد من المخاطر وحماية الإنسان والبيئة في الوقت نفسه.

رصد الثعابين والزواحف رصد الثعابين والزواحف والقوارض ظهور الزواحف

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