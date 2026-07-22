«المعلم أولًا» .. مطالب برلمانية بوضع نهاية لأزمة مُعلمي الحصة

تصاعدت المطالب البرلمانية بشأن أوضاع معلمي الحصة، بعد تقدم نواب بطلبات ومطالب للحكومة بضرورة حسم ملفهم، ووضع جدول زمني واضح لتسوية أوضاعهم، بما يحقق التوازن بين احتياجات المدارس وحقوق المعلمين الذين شاركوا في استمرار العملية التعليمية.

وأكد النائب محمد بلتاجي، عضو مجلس النواب، أن تطوير منظومة التعليم لا يمكن أن يقتصر على تحديث المناهج أو التوسع في إنشاء المدارس، مشددًا على أن المعلم يظل العنصر الأهم في نجاح أي خطة إصلاح، وأن تحسين أوضاعه يمثل خطوة أساسية لتحقيق تعليم أكثر جودة واستدامة.

وأوضح بلتاجي أن معلمي الحصة تحملوا خلال السنوات الماضية مسؤوليات كبيرة داخل المدارس، ونجحوا في أداء مهامهم بكفاءة والتزام رغم التحديات المهنية والمعيشية، مطالبًا بسرعة إنهاء هذا الملف بما يحقق لهم الاستقرار الوظيفي ويحفظ حقوقهم.

بناء الإنسان المصري وتأهيل أجيال قادرة على قيادة المستقبل

وشدد عضو مجلس النواب على أن استقرار المعلم ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الطلاب وجودة العملية التعليمية، مؤكدًا أن تقدير المعلم ليس مطلبًا فئويًا، وإنما ضرورة وطنية مرتبطة ببناء الإنسان المصري وتأهيل أجيال قادرة على قيادة المستقبل.

وفي السياق ذاته، تقدم النائب الدكتور مختار همام مرسي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير وأمين حزب حماة الوطن بسوهاج، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن المشكلات التي تواجه معلمي الحصة في مختلف المحافظات.

وأكد همام أن العملية التعليمية تمثل أحد ركائز الأمن القومي، وأن تحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي للمعلمين يعد ضرورة لا غنى عنها، مشيرًا إلى أن الاستعانة بمعلمي الحصة جاءت لسد العجز وضمان استمرار الدراسة، إلا أن هذه الفئة ما زالت تواجه تحديات تتعلق بالمقابل المالي، وعدم وضوح الوضع الوظيفي، وتأخر إجراءات التعيين.

وضع معايير واضحة وموحدة لاختيار معلمي الحصة

وأشار وكيل لجنة الإسكان إلى الحاجة لوضع معايير واضحة وموحدة لاختيار معلمي الحصة، وإبرام عقود قانونية تحفظ حقوقهم وتحدد واجباتهم، بما يحقق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.

وطالب النائب الحكومة ووزارة التربية والتعليم بالكشف عن أعداد معلمي الحصة الحاليين، وتحديد موقفهم من التعيين، ووضع جدول زمني واضح لاستكمال إجراءات مسابقات "معلم مساعد"، إلى جانب مراجعة المقابل المالي، وضمان انتظام صرف المستحقات وتوفير مظلة حماية اجتماعية لهم.

واختتم همام طلبه بالمطالبة بمناقشة الملف داخل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، واستدعاء المسئولين المختصين لوضع خطة واضحة لإنهاء أزمة معلمي الحصة، مؤكدًا أن حل الأزمة يمثل خطوة أساسية لتحقيق استقرار المنظومة التعليمية.