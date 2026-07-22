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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الإمارات تدين تجدد الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن وكردستان العراق

الامارات
الامارات
القسم الخارجي

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة ما وصفته بتجدد الهجمات الإيرانية التي استهدفت دولًا في المنطقة.

وأكدت أن التصعيد العسكري المتواصل يمثل تهديدًا لأمن دول المنطقة واستقرارها، ويزيد من حدة التوتر الإقليمي في ظل اتساع نطاق المواجهات المرتبطة بالصراع بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيانات رسمية متتالية، إن الهجمات الإيرانية التي استهدفت البحرين والكويت والأردن بالصواريخ والطائرات المسيّرة تمثل «انتهاكًا صارخًا» لسيادة الدول المستهدفة وتهديدًا مباشرًا لأمنها واستقرارها. وجددت أبوظبي تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه حماية أمنها واستقرارها.

وتأتي الإدانة الإماراتية في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا عسكريًا متزايدًا. ووفق تقارير حديثة، استهدفت إيران قواعد ومنشآت مرتبطة بالقوات الأميركية في البحرين والكويت والأردن، فيما أعلنت هذه الدول اعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة في هجمات متكررة. 

وأفادت وكالة رويترز بأن الهجمات الإيرانية طالت مواقع عسكرية ومنشآت حيوية، في وقت ردت فيه الولايات المتحدة بضربات على أهداف إيرانية، ما أدى إلى تصاعد المخاوف من توسع نطاق المواجهة.

وفي سياق متصل، سبق للإمارات أن أدانت هجمات إيرانية مماثلة استهدفت دولًا خليجية وعربية أخرى، مؤكدة في بياناتها الرسمية أن احترام سيادة الدول وعدم استهداف أراضيها يمثلان أساسًا للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين. كما شددت أبوظبي على أهمية التضامن مع الدول المتضررة من الهجمات، في ظل استمرار التوترات العسكرية في المنطقة.

أما في ما يتعلق بإقليم كردستان العراق، فقد سبق أن أعربت الإمارات عن إدانتها لهجمات استهدفت منشآت دبلوماسية ومصالح إماراتية في الإقليم، مؤكدة رفضها للهجمات التي تهدد سلامة البعثات الدبلوماسية وتعرض الأمن الإقليمي للخطر. وتأتي هذه المواقف ضمن سياسة إماراتية معلنة تركز على حماية سيادة الدول ورفض التصعيد العسكري، مع الدعوة إلى تسوية النزاعات بالوسائل الدبلوماسية.

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